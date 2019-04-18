Gar katliamı: 5 sanığa kırmızı bülten

100 kişinin öldüğü Ankara gar katliamına ilişkin ana davadan dosyaları ayrılan 16 firari sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, Interpol aracılığıyla Deniz Büyükçelebi’nin aralarında bulunduğu 5 sanıkla ilgili kırmızı bülten çıkarıldığını bildirdi. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ikinci duruşması yapılan 10 Ekim davasına, katliam mağdurları ile avukatları katıldı. 16 firari sanıktan hiçbirisi yakalanamadığı için sanık sandalyeleri boş kaldı.

Duruşmada, davanın bir numarası İlhami Balı’nın tutuklu eşi Hülya Balı, tanık olarak Kilis Cezaevi’nden SEGBİS aracılığıyla dinlenmek istedi. Mahkeme Başkanı, “Yasaya göre eşin aleyhinde ifade vermekten çekilme hakkın var” dedi. Bugüne kadar 6 kez tanıklık yaptığını belirten Balı, “Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istiyorum ama bu haktan yararlandırmadılar” diyerek tanıklık yapmak istemediğini bildirdi.

Mahkeme heyeti CMK uyarınca Hülya Balı’nın bu davada eşi sanık olduğu için tanıklık yapmak istemediği için dinlenemeyeceğine karar vererek SEGBİS bağlantısını kapattı. Bu karar salonda tepkilere neden oldu. Başkan, “Hukuku uygulamak zorundayız” dedi. İzleyiciler arasındaki bir müşteki, “Bir şeyin hukuka uygun olması adil olduğu anlamına gelmez” karşılığını verdi. Başkan Giray, “Biz hukuku uygulamak zorundayız, adil olup olmaması başka mesele” dedi.

Israra rağmen...

Avukat Tonguç Cankurt, Hülya Balı’nın tanıklığının önemli olduğunu belirterek “Balı’nın yakalama tutanağında sınırı geçtikten sonra yolda yürürken çocuklarıyla TEM tarafından gözaltına alındığı yazıyor. Oysa Balı’nın ifadelerinde IŞİD’den kaçtıktan sonra önce YPG, ardından ÖSO bölgesinden geçerek Azez’de Türk İstihbaratı tarafından yakalandığı ve sorgulandığını anlattı” dedi. Mahkeme heyeti, avukatların ısrarlı taleplerine karşın Balı’yı yeniden dinlemedi. Firari sanıklardan Deniz Büyükçelebi’nin eşi Şengül Büyükçelebi de tanıklık yapmak için SEGBİS’e çıkmadı.

Kırmızı bülten...

Mahkeme başkanı daha sonra gelen belgeleri okudu. Buna göre Adalet Bakanlığı, Interpol aracılığıyla firari sanıklardan Edremit Türe, Deniz Büyükçelebi, Ahmet Güneş, Hasan Hüseyin Uğur ve Nusret Yılmaz hakkında kırmızı bülten çıkarıldığını, uluslararası alanda yakalanma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. İlhami Balı’nın arasında bulunduğu diğer firariler hakkında da daha önce kırmızı bülten çıkarılmıştı.