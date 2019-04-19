Mazhar Alanson, Cumhuriyet'ten dolaylı özür diledi

Sosyal medyada dolanan cumhuriyet.com.tr'nin yaptığı iddia edilen 'Mazhar Alanson yoğun bakımda' paylaşımlarına hiçbir araştırma yapmadan inanan şarkıcı Mazhar Alanson, dün kişisel twitter hesabından bir video paylaşarak 'Cumhuriyet palavrası' ifadesi kullanmıştı.

Kendisinden özür beklediğimizi belirttiğimiz haberin ardından Mazhar Alanson, hatasını anlayarak paylaştığı videoyu sildi. Ancak bilmediğimiz bir nedenle cumhuriyet.com.tr'yi engelledi. Alanson, 2003 yılından beri evli olduğu eşi Biricik Suden'le fotoğrafını 'Ben zaten yıllardır yoğun bakım altındayım kimse merak etmesin" diyerek paylaşımda bulundu.

DOLAYLI ÖZÜR

cumhuriyet.com.tr'ye Mazhar Alanson'dan bir özür gelmezken, Mazhar Alanson'un da üyesi olduğu MFÖ müzik grubunun konserlerinin organizartörlüğünü yapan Atlantis Yapım'ın Twitter hesabından olaya ilişkin bir paylaşım yapıldı.

#trollukyapmayin ve #uzuluyoruz etiketleriyle yapılan paylaşımda ''Dün yasanan bir iletişim kazası yüzünden hem sanatçımız Mazhar Alanson hem de Cumhuriyet gazetesi ve okuyucuları çok üzüldü. Kendi payımıza özür dileriz'' ifadeleri kullanıldı.

Dun yasanan bir iletisim kazasi yuzunden hem sanatcimiz @mazharalanson12 hem de @cumhuriyetgzt ve okuyuculari cok uzuldu. Kendi payimiza ozur dileriz #trollukyapmayin #uzuluyoruz — Atlantis Yapım (@atlantisyapim) April 19, 2019

Şarkıcı Alanson da Atlantis Yapım'ın paylaşımını retweet etti.

NE OLMUŞTU

@Leventkeitel isimli troll twitter hesabı cumhuriyet.com.tr'yi kaynak göstererek 'sahte paylaşımlar' yapıyor. Linki yarım gözüken ve linke tıklanıldığında boşluğa giden paylaşımlar dolaşıma sokuluyor. Troll hesaba girildiğinde daha önce de birçok ünlüyle ilgili sitemizi kaynak göstererek 'yalan haber' paylaşımında bulunulduğu görülüyor.

Şrkıcı Mazhar Alanson, hiçbir araştırma yapmadan bu troll hesaba kanarak sosyal medyadan Cumhuriyet'i suçlayan ifadeler kullandı. Aralarında Sabah ve Akit'in de bulunduğu bazı gazeteler hiç doğrulamadan yaptıkları haberlerle Cumhuriyet'e suçlamada bulundu. Bu gazeteler "Cumhuriyet palava sıktı, Mazhar Alanson açıklama yaptı" başlığıyla haberler yaptı.

Trollün kullandığı tweet...