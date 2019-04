Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan’ın tahliyesine tepkiler sürüyor

Tahliye kararının yeni katliamların önünü açabileceğini belirten DİSK Dev Maden-Sen Genel Başkanı Tayfun Görgün, “Bu kararla işçi sağlığı ve iş güvenliği almayan, yasalara uymayan, madencilik prensiplerine uymayan kusurluların, suçluların gereken cezayı almamış olması iş cinayetlerinin devam etmesi için yeni olanaklar tanıyor” dedi. Görgün, “Kamuoyunun tepkisi unutulduktan sonra bu sorumlular ya beraat ya da tahliye ettiriliyor. Hukuka olan güven sarsıldı” dedi.



CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de “2014’te ve o tarihten sonra neredeyse her gün, ‘Unutursak yüreğimiz kurusun’ denmişti. Bugün artık yüreklerin kuruduğu gündür. Gürkan, dün yapılan bir hesaplamayla tahliye edilmiştir. Biz de bir hesap yaptık. Kazanın yaşandığı şirketin sahibi Can Gürkan, yaşamını yitiren her bir madenci için yalnızca 5 gün cezaevinde kalmıştır” tepkisini gösterdi.



Hâlâ ölüme iniyorlar



Madencilerin hâlâ aynı tehlike içinde çalıştıklarını vurgulayan Özel, “Soma’da ve tüm Türkiye’de madenciler hâlâ ölüme iniyorlar. Kaza yaşandığında ve daha sonrasında sorumlular için 301’er kez müebbet hapis cezasından bahsedilmesine karşın 11 Temmuz 2018’deki karar duruşmasında verilen cezalar yeterli görülmemiştir. O gün 15 yıl cezaya çarptırılan Can Gürkan, dün yapılan bir hesaplamayla tahliye edilmiştir. Çek kesip de ödeyemeyenlerin taahhüdü ihlalden 90 gün yattığı yerde ölen her bir can için 5 gün ceza verilmiş olması büyük bir rezalettir” ifadelerini kullandı. Gürkan’ın maden işletme yasağının da kaldırılmasına dikkat çeken Özel, “Gürkan’a adeta ‘Çık dışarıya geç madenin başına, bildiğin gibi çalıştır, yeni bir facia olursa o zaman düşünürüz’ denilmiştir” dedi.