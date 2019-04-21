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Fatih Portakal'dan AKP için oy tahmini!

Fox tv Ana Haber suncusu Fatih Portakal, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin partisinin oy oranını açıklamasının ardından AKP'nin oy oranı için tahminde bulundu.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 21 Nisan 2019 Pazar, 11:07

[Haber görseli]

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün "Oy oranımız yüzde 18.81'dir. 18.81, 1881'dir. O da Atatürk'ün doğumudur" demesinin ardından Fox tv Ana Haber suncusu Fatih Portakal, AKP için oy tamininde bulundu.

Portakal sosyal medya hesabından Bahçeli'nin açıklamasını paylaşarak "MHP’nin oy oranı %18.81 ise AKP’nin oranı %33-34 bandında demektir." ifadelerini kullandı.

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