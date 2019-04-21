Fatih Portakal'dan AKP için oy tahmini!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün "Oy oranımız yüzde 18.81'dir. 18.81, 1881'dir. O da Atatürk'ün doğumudur" demesinin ardından Fox tv Ana Haber suncusu Fatih Portakal, AKP için oy tamininde bulundu.



Portakal sosyal medya hesabından Bahçeli'nin açıklamasını paylaşarak "MHP’nin oy oranı %18.81 ise AKP’nin oranı %33-34 bandında demektir." ifadelerini kullandı.



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