KHK'li vekillerden sert tepki: Çok karanlık zihniyet

AKP’nin, İstanbul seçimleriyle ilgili Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) ek dilekçe vererek KHK ile kamudan çıkarılanların oy kullanamayacağı iddiasında bulunmasına, KHK ile ihraç edilmesine karşın seçilme hakkını kullanarak Meclis’e giren milletvekilleri sert tepki gösterdi.

CHP milletvekili Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu: Keyfi hukuk dışı, intikam saikiyle muhalifelere yönelik olarak yapılan bir toplu kıyım vakasıdır. Diğer bir konu ise seçme ve seçilme hakkı anayasal güvence altındadır. Anayasada 67. madde de kimlerin seçmen olacağına dair istisnalar açıkça yer almaktadır. Bu itibarla anayasanın bu açık hükmüne rağmen geçmişteki hukuk dışı işlemlere ve OHAL’in çoktan sona ermiş olmasına rağmen AKP’nin 14 bin kişilik listeyi YSK’ye sunmuş olmasının iki önemli sonucu olmuştur. ‘Yararı’ olmuştur. Birincisi, bu partinin yöneticilerinin gerçek yüzünü teşhir etmiştir. Bu parti için diktatörlük, parti devleti, tek adam rejimi denirdi. Hayır. Bu yüz, bu görüntü totalitarizmin de ötesine geçen çok karanlık bir zihniyettir. Kendileri gibi düşünmeyen kişilere ve kesimlere iktidarın sürdürülmesi tehlikeye girince nasıl bir muameleye tenezzül edebileceklerinin açık göstergesidir. AKP tarihinde yeni sayfa açmıştır. Bu sayfada zihniyet açasından en karanlık sayfadır. İkincisi ise YSK açısındandır. YSK’ye sunulan valizlerin, bavulların esasen bu liste tarafından bir biçimde saydamlaştırılmasıdır. Teşhir edilmektedir. YSK’ye hangi tür bilgi ve belgeleri sunmuş olduklarının bir göstergesidir. Bunlar YSK’nin elini rahatlatmıştır. Bu tür beyanlar hukuken dikkate alınmaması gereken listelerdir.

‘OHAL hukuku sürüyor’

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli: Artık ne yapacağını bilmez hale geldiler. Bir hukuksuzluğun üzerine başka bir hukuksuzluk ekleyerek yol almaya çalışıyorlar. OHAL hukuku OHAL olmayan bir dönemde sürdürülerek aslında bir anayasal suç da ortaya çıkarılmış oluyor. KHK ile ihraç edilenler oy kullanmasın diyorlar. Bu sofistike ırkçılıktan başka bir şey değil. Eşit yurttaşlık temelinin en temel ilkelerine karşı bir kelam. YSK’nin bunu ciddiye bile almayacağını umuyorum. Fakat bu kelamın dile getirilmesi bize karşımızda sakat bir zihniyet olduğunu gösteriyor.

‘Ahlak dışı istek’

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu: KHK’liler 2 buçuk yıldır en inanılmaz muameleleri yaşadılar. En inanılmaz ötekileştirilmeleri yaşadılar. Çalışma, eğitim, sağlık, dini özgürlükler anlamında engellendiler. Hac ve umreye gitmeleri bile engellendi. Birçok anayasal hakları ihlal edildi. En son olarak da seçilme hakkları ihlal edildi. Seçilenlerin mazbataları verilmedi. Bununla kalınmadı seçme haklarının da ellerinden alınmaları gerektiğini ciddi ciddi söylediler. Hukuki olarak bunu konuşmanın anlamı yok. Öylesine bir muamele getirilmiş durumdaki canice hislerle bir insan öldüren kişi kamu hizmetlerinden yasaklanınca cezası bittikten sonra seçilebiliyor, seçebiliyor. Ama KHK’liler güya ömür boyu ne seçme ne seçilme hakkına sahipmiş. Bırakın hukuk, vicdan dışını, ahlak dışı bir isteği AKP gündeme getiriyor. YSK eğer bu isteği kabul ederse tamamen yasayla, hukukla alakası olmadığını ispat edecektir.