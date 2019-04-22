Süleyman Soylu 'Provokasyon yok' dedi, CHP'yi suçladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu'nun Hakkari'de şehit olan Yener Kırıkcı'nın cenazesine katılmak için gittiği köyde saldırıya uğramasının ardıdan gözler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya çevrildi.

Basın toplantısı yapan Süleyman Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Alana Kemal Kılıçdaroğlu gelmiştir ve kendisine yoğun bir protesto olmuştur. Şehidimizin cenazesi arabaya konulmuştur. Törenin bu kısmı sona erdikten sonra Kılıçdaroğlu'na önce sözlü sonra fiziki saldırı söz konusu olmuştur.

Elbette siyasetçiler şehit cenzalerinde bazı sitem ve tepkilerle karşılaşabilirler. Bizim bu durumu hoş görmemiz mümkün değildir. Akkuzulu köyüne kısa süre önce plaka tanıma sistemi ve güvenlik kamera sistemi kurulmuştu. Yani cenazeye kimin katıldığını tespit etmek mümkündür. Maalesef bu olayda da bazı yanlış bilgilerin olduğunu gördük.

CHP tarafından dışarıdan insanların getirildiği iddia edildi. Provokosyon olduğuna dair kişi veya kişilere rastlamadığımızı belirtmek isterim. Yumruk atanın da şehidin yakını olduğu tespit edilmiştir. Şehit cenazelerine Anadolu'nun her yerden insan gelir. Akkuzu dışından da gelenler olmuştur. Organizasyon olmadığı görülmüştür. Buradan siyasal rant çıkarmak tehlikelidir. İnsanları, toplumu, devletin birimini zor durumda bırakacak adımlardan kaçınmak herkesin temel prensibi olmalıdır. Muhakkaktır ki her seçim arkasında tortu bırakır. Böyle hassas bir dönemde bir genel başkan cenazeye gelecekse güvenlik birimi ile paylaşmalıdır. Seçimdeki pozisyonları açık ve nettir. PKK'nın terörist saldırısı ile evladımızı şehit ettiği cenazede bu hesap edilmeliydi.

Kılıçdaroğlu'nun gelişi bildirilmeliydi. CHP'nin bakışı yapıcı değildir. Sürekli şahsımı hedef göstermeleri bu meseleyi değerlendirirken hangi anlayışta olduklarını açıkça gösteriyor.

Bir Genel Başkan cenazeye gelecekse bunu diğer güvenlik birimleriyle paylaşmalıydı. Bu noktaya dikkat etmediler. Kimsenin geleceğinden bilgisi söz konusu değildi. Örgütlü organizasyon ididiası hakkaniyetli değil.

CHP'nin HDP ile olan teması ve HDP'nin PKK ile olan bağı ortadadır."

NE DEMİŞTİ?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 24 Haziran seçimlerinden sonra yaptığı açıklamada valilere "CHP il başkanlarını şehit cenazelerinde protokole almayın" talimatı verdiğini söylemiş, "Onların gideceği adres başka. Sandıkta beraberlerse cenazede de birlikte olsunlar" demişti.

Soylu, sözlerinin devamında şöyle demişti:

"Valilere müsteşarımız üzerinden böyle bir talimat verdim. “CHP il başkanlarını bundan böyle şehit cenazelerinde protokole kabul etmeyin” dedim. Bu kadar basit. Onların gideceği bir adres var, o adresi de onlara göstereceğiz. Onların gideceği adres şurasıdır: PKK terör örgütü mensuplarını cenazeleri var. Biz onları çok kısıtlı kaldırtıyoruz. O leşleri… Onlara bir kişilik kontenjan orada ayıracağız. Sandıkta beraberlerse cenazede de birlikte olsunlar."