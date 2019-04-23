Acun Ilıcalı ile Murat Boz arasındaki düğün diyaloğu olay oldu

Şarkıcı Murat Boz ile Acun Ilıcalı arasında geçen düğün diyaloğu sosyal medyada olay oldu.

"EVLİLİK YAKLAŞIYOR" DEDİRTTİ

Bir süre önce yeniden birlikteliklerine kaldıkları yerden devam etmeye başlayan Murat Boz ve Aslı Enver'in nişanlandıkları yönünde haberler gündeme gelmişti.Boz'un, parmağındaki bir yüzükle yaptığı paylaşımdan sonra bu yönde düşünceler oluşmuştu. Ancak Boz, nişan iddialarını yalanlamıştı. Ancak Acun Ilıcalı ile Murat Boz arasında yaşanan bir diyalog sosyal medya kullanıcılarının aklına "Evlilik yaklaşıyor" iddiasını getirdi.

"ONUN DÜĞÜNÜNE DÜNYANIN BİR UCUNA GİDECEĞİM"

Acun Ilıcalı Dominik'e gelen Murat Boz'a teşekkür ederken "Ben de onun düğününe dünyanın bir ucuna gideceğim" dedi. Ilıcalı'nın bu sözleri Boz ve Enver hayranlarını heyecanlandırdı. Bu açıklamanın ardından çiftin sosyal medya takipçileri ise düğün tarihini merakla beklediklerini yorum olarak yazdılar.