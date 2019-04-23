Adana'da gergin anlar

ADANA'da, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Caner Y. (23), apartmanın bahçesinde kendisine bıçakla zarar vermeye başladı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen polis ve itfaiye ekipleri, bıçağı bırakması için ikna olmayan Caner Y.'ye tazyikli su ve biber gazı sıkarak, müdahale etti.