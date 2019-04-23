Elektrik panosunda patlama: 9 kişi hastaneye kaldırıldı

Fatsa'ya bağlı Evkaf Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın giriş katında bulunan elektrik panosunda, dün gece, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Panodan yükselen dumanlar, apartmanın içini kaplarken, çevredekiler de itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbarla bölgeye gelen sağlık görevlileri, dumandan etkilenen 9 kişiyi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. İtfaiye ekibi ise yangını büyümeden söndürdü. Hastanede tedavi gören 9 kişi, daha sonra taburcu edildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.