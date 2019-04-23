Kanal D'de Buket Aydın bilmecesi

Bu sabah medya sitelerinde "Demirören Grubu Buket Aydın'ın işine son verdi" haberleri yayınlandı. 'İddia' olarak yapılan haberlerde Kanal D Haber Grup Başkanı olan Aydın'ın sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.

Twitter'da da gündem olan haberler üzerine Demirören Grubu bir açıklama yaptı. Hürriyet ve CNN Türk başta olmak üzere Demirören Grubu'na bağlı haber sitelerinde yayınlanan açıklamada iddialar kesin bir dille yayınlandı. Açıklamada şunlar belirtildi:

"Bugün bazı internet sitelerinde Kanal D Haber Başkanı ve sunucusu Buket Aydın'ın görevinden alındığına dair iddialar yer almıştır. Bu iddialar gerçek dışıdır. Buket Aydın görevine devam etmektedir. (Bu haberleri yapanlarla ilgili hukuki süreç uygulanacaktır.) Kamuoyuna duyurulur"

Hürriyet ve CNN Türk kaldırdı

Ancak akşam saatlerinde ilginç bir gelişme yaşandı. Buket Aydın ile ilgili haberler CNN Türk ve Hürriyet'in internet sitesinden kaldırıldı. Haber linkine tıklayanlar CNN Türk'te 'Aradığınız sayfayı bulamadık' uyarısıyla karşılaşıyor. Hürriyet'te ise okurlar ana sayfaya yönlendiriliyor.

Tepki çeken kahkahalar

Buket Aydın, seçimlerden önce konuk aldığı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “İstanbul, Ankara, İzmir’i kazanacağız” sözlerine gülmesiyle tepkilerin odağındaydı.

İmamoğlu'na, İBB Başkanı dememişti

Buket Aydın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine kahkaha attıktan sonra, mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu'nun haberini sunarken, 'İBB Başkanı' dememişti.