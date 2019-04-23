Nihal Olçok: Erol Bey'in yokluğu çok belli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP’nin reklam danışmanı olan eşi Erol Olçok ve çocuğunu 15 Temmuz kalkışmasında kaybeden Nihal Olçok, TV 5’te gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.

“EROL BEY'İN YOKLUĞU ÇOK BELLİ”

Nihal Olçok, “Sayın Erdoğan'ın şu günlerde kullandığı siyaset dilinde, Erol Bey'in yokluğu çok belli. Çünkü Erol Bey'in dili çok kuşatıcı bir dildi” dedi.

"15 TEMMUZ BİR RANT KAPISI YAPILDI"

15 Temmuz’un rant kapısı yapıldığını belirten Olçok, şöyle konuştu; “Biz, putlarımızdan beslenir hâle geldik. Eğer sen, dönerciye ‘15 Temmuz' adı veriyorsan, eğer sen, büfeye ’15 Temmuz' adı veriyorsan… Ve ben, kapısından geçiyorum, o büfenin, her gün. Ve ben, merak ediyorum, orası kazanıyor mu? Ben bu kadar acı çekerken, gerçekten bereketi olabilir mi onun? Hadi okullar, anladım tamam. Algıda seçicilik yaşıyorum. Daha fazla görüyorum. Çünkü gerçekten, yaşamadan bilmek imkansız”

ERDOĞAN’A KEFİL OLDU

15 Temmuz’un ardından ‘Yenikapı Ruhu’nun kalmadığını ancak ülke insanının aslına rücu ettiğini söyleyen Nihal Olçok, FETÖ ile mücadelede aklananlar için, “Gücünüz varsa birçok şeyi kolay çözebilirsiniz. Sadece para değil. Statüko, para, network ağı” dedi. FETÖ konusunda sadece o gece çevresinde olan 4 kişiye kefil olabileceğini söyleyen Olçok, “Erdoğan’a kefil olur musunuz” sorusuna ise ‘yüzde yüz' kefil olabileceğini, bunun sebebinin de Erdoğan’ın gözyaşları olduğunu söyledi.