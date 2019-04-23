Soylu: Bana sorsalardı gitmemelerini tavsiye ederdim

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyla ilgili olarak "Muhtarın bilgisi ve haberi olduğunu söylüyor, muhtar açıklama yapıyor 'Haber yok.' diyor. Ailenin bilgisi olduğu söyleniyor, aile açıklama yapıyor, 'Bizim bilgimiz yoktur, artık bizi rahat bıraksın, biz dua etmek istiyoruz.' diyor. Elde sopalar vardı diyor, sopalarla ilgili kimsenin bir bilgisi, görgüsü veya böyle bir değerlendirme yok. İnan bir yalan rüzgarı ile karşı karşıyayız. Ben bu yalan rüzgarından yoruldum. Adli soruşturma devam ediyor. Şu ana kadar yürütülen soruşturmalar kapsamında hiçbir provokasyon bulgusuna rastlamadım. Bana sorsalardı gitmemelerini tavsiye ederdim. CHP'lilerin şehit cenazelerinde protokole alınmamalarını tedbir olarak söyledim. İki ay sonra şehit cenazelerine gidebilirler dedim çünkü tehdit kalkmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun etrafında o anda sadece 41 koruma görevlisi var. Kendi koruma görevlisi sayısı 18'dir. Biz Doğu ve Güneydoğu'yu muhafaza ediyoruz, orada terörle mücadele ediyoruz. Türkiye'nin şehirlerinde terörle mücadele ettik. Bir cenazede Sayın Kılıçdaroğlu'nu mu muhafaza edemeyeceğiz ve koruyamayacağız. Haber verse oradan nasıl gelmişse o şekilde oradan çıkar." dedi.

Soylu, YSK'nin İstanbul seçimlerine ilişkin kararı hakkında ise, "YSK'nin bir kararla birlikte bu itiraza konu olan meselelerin araştırılması ve bunlarla ilgili yapılacak birtakım değerlendirmelerin önemli olduğunu düşünüyorum. Araştırmaların sonucu ne çıkacak hep beraber göreceğiz." diye konuştu.