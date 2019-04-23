Feyzioğlu: Bu olay birlik için kırılma noktası olmalı

Feyzioğlu, “Bu olay artık bir kırılma noktası olmalı. Bu olayın, artık bir kucaklaşma, milli birlik ve beraberliğimizi yeniden inşa etmek anlamında bir kırılma noktası olmasını ve tehlikeyi gördükten sonra varacağımız bir üzücü olay olarak tarihe geçip bir daha tekrarlanmamasını diliyorum” dedi.

Feyzioğlu, Atatürkçü Düşünce Derneği’nin kuruluşunun 30’uncu yılı ve 23 Nisan dolayısıyla TBB’deki toplantıda yaptığı konuşmada, 1920’de Meclis’in açılmasına giden yolda Mustafa Kemal Atatürk’ün neyi, nasıl başardığını anlamanın önemli olduğunu söyledi.