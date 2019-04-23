7’den 77’ye Ata’ya minnettarız

Bayram Edirne’den Ardahan’a tüm yurtta renkli görüntülerle kutlandı. Cumhurbaşkanlığı dahil bakanlıklar, partilerin ve belediye başkanlarının koltuklarına oturan çocuklar, enerji verimliliğinden parklara kadar pek çok konuyu gündeme getirdi. Renkli görüntülerin yaşandığı belediyelerde de durum farklı değildi. Ankara ve İstanbul’da minik başkanlar çocukların özgürce koşabileceği parklar isterken, İzmir şenlikli anlara sahne oldu. Ağrı’da çocuklara hediye götüren kadın askerler ilgi odağıydı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM’nin açılışının 99. yıldönümü kapsamında ilk törenler Anıtkabir’de düzenlendi.

İlk tören saat 08.30’da Anıtkabir’de düzenlendi. Törene Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bakanlık bürokratları, öğretmenler ve çocuklar katıldı. Bakan Selçuk, öğrencilerle birlikte mozoleye çiçek bıraktıktan sonra saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı’nın ardından Selçuk, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı. “Aziz Atatürk” hitabını kullanan Selçuk’un notunda özetle “Tüm dünya çocuklarına armağan ettiğiniz ve hâkimiyetin kayıtsız şartsız millete verildiği bu anlamlı günü milletçe büyük bir gururla kutlarız” ifadelerini kullandı.

Çocuksuz tören

Tören için getirilen çocuklar iki tören arasında kaldı. 08.30’da başlayan ilk törenin ardından, devlet erkanının katılacağı 09.15’teki tören öncesinde Anıtkabir alanından çıkartıldı. Bakan Selçuk’un bir kısım çocuk ile fotoğraf çektirmesi sonrası yüzlerce çocuk Ata’nın huzuruna çıkamadan alanı terk etmek zorunda kaldı. Her yıl düzenlenen törenlere binlerce öğrenci katılım gösterirken, bu yıl Anıtkabir’e getirilen çocuk sayısının azlığı dikkat çekti. Anıtkabir’deki askeri kaynaklar bin 500’e yakın öğrencinin törene katıldığını belirtirken, MEB kaynakları ise Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 4 bin öğrencinin törene katılması talimatı verdiğini aktardı.

Şentop’un ilki

Öğrencilerin alandan çıkartılması sonrası TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki devlet erkanın katılımı ile gerçekleştirilen tören başladı. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanvekilleri Levent Gök, Süreyya Sadi Bilgiç, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, CHP, MHP, İYİ Parti ve AKP temsilcileri, grup başkanvekilleri ve milletvekilleri katıldı.

Binali Yıldırım’ın istifası sonrası seçilen TBMM Başkanı Şentop’un ilk Milli Bayram töreni de 23 Nisan oldu. Şentop’un Anıtkabir’de mozole önüne geldiğinde çelenk koyma öncesindeki tavırları da dikkat çekti. Askerlerin çelenk koyması öncesi danışmanları usule ilişkin Şentop’a bilgi verdiği görüldü. Ardından mozole ve çelenk için hareket eden Şentop’un çelengi yerleştirmede adım atmadığı, ardından çelenk üzerindeki “TBMM Başkanı” yazısını düzelttiği görüldü. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Misakı Milli Kulesi’ne yönelmesi beklenen Şentop’un, kule yerine merdivenlere inerek beraberindeki AKP’lilerle fotoğraf çektirmesi dikkat çekti. Kılıçdaroğlu ve beraberindeki CHP’liler ise bu sırada Misakı Milli Kulesi’ne yürümeye devam etti. Fotoğraf çekiminin ardından Şentop Anıtkabir Özel Defterini imzaladı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, törenin sonlanmasının ardından beraberindeki milletvekilleriyle birlikte Anıtkabir’de hatıra fotoğrafı çektirdi. Milletvekili çocukları ile de tek tek fotoğraf çektiren Kılıçdaroğlu, Anıtkabir’i ziyarete gelen vatandaşlarla da sohbet etti.