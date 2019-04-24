Fatih Erbakan'dan Saadet Partisi için 'İncil' kıyası

Saadet Partisi'nden ayrılarak Yeniden Refah Partisi’ni kuran Fatih Erbakan, eski partisini eleştirmek için dikkat çeken bir kıyas yaptı.

Erbakan, İncil ve Tevrat’tan örnek verdi ve “Erbakan hocamızın genel başkan olduğu parti nerede bugünkü malum parti nerede” dedi.

“CENABI ALLAH'IN İNDİRDİĞİ TEVRAT NEREDE BUGÜNKÜ TEVRAT NEREDE”

Fatih Erbakan şu ifadeleri kullandı:

“Şimdi biz Cenabı Allah'ın hürmetine, Cenabı Allah'ın indirmesinin hürmetine muharref İncil ve Tevrat'a sarılırsak kurtulabiliriz mi Allah aşkına? Cenabı Allah'ın indirdiği İncil nerede bugünkü İncil nerede? Cenabı Allah'ın indirdiği Tevrat nerede bugünkü Tevrat nerede? Aynı şekilde Erbakan hocamızın genel başkan olduğu parti nerede bugünkü malum parti nerede?” (Odatv)