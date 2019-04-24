İBB'deki soygun skandalı büyüyor! 13 değil 26 milyon lira

Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel bugünkü köşesinde İBB'de yaşanan soygunun boyutunu gözler önüne sermeye devam etti.

Sözkonusu ihalenin toplam bedelinin 13 milyon lira değil, 26 milyon lira olduğunu belirten Ağırel'in yazısının tamamı şöyle:

"İBB de tek kalemde 13 milyonluk soygun!" başlıklı yazımda, Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını aldığı gün İBB Bilgi İşlem Müdürlüğü'ne kesilmiş olan faturanın, 10 kalem ürün için 13 milyon lira olduğuna dikkat çekmiştim. Yazımın ardından Medya A.Ş. den "Kamuoyuna duyuru" başlıklı bir cevap geldi aynen aktarıyorum:

"İBB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nın açmış olduğu bir ihale ile ilgili yine bir İBB iştirak şirketi olan MEDYA AŞ, haksız ve mesnetsiz ithamlarla suçlanmaktadır. Söz konusu ihale; İBB Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından 30.10.2018 Tarihinde yapılan 'İBB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Bağlı Birimlerin Yatırım Organizasyonlarının Tanıtım ve Medya Çalışmaları İşi' adı ile gerçekleştirilmiştir. Mevzu bahis ihale Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Madde 19'a göre açık ihale usulü ile yapılmıştır. Bu İhale iddia edildiği gibi sadece web sitesi ihalesi olmayıp 264 iş kaleminden oluşmaktadır. 17 Nisan tarihinde kesilen fatura ihale kapsamında yapılan işlerin hak edişlerin faturasıdır. Hak ediş onayından sonra kesilen fatura rutin bir uygulamadır."

Yani diyor ki Medya A.Ş., "Evet fatura doğru biz aslında 264 kalem iş yaptık ancak faturadaki 10 kalem iş için 13 milyon 629 bin TL para aldık" diyor. "Fatura kesim tarihi de denk geldi rutin bir iş" diye ekliyor. Şimdi ben de Medya A.Ş. yönetimine kamuoyu adına soruyorum;

Açıklamada bahsedilen ihale, 30.10.2018 tarihinde yapılmış, 2018/459917 ihale numarası ile gerçekleştirilmiş. Belirtildiği gibi de 264 kalem iş yok. İhale şartnamesinde sadece 15 kalem iş gösteriliyor. İş süresi de 300 gün. Ödeme günleri için ihale sözleşmesinde, "Birim kalem fiyatın yüzde 40'ı, WEB SİTESİ gibi işlerin tamamlanmasına müteakip birim kalem fiyatın yüzde 30'u, üçüncü ödemesi işin başlangıç tarihinden itibaren 5 ay sonra yapılır" deniliyor.

İhale şartnamesinin 7.6. maddesinde yapılacak iş tanımı olarak aynen şu yazıyor:

"İnternet teknolojileri kullanılarak dijital yapımların (tanıtım filmi, imaj film, video vb.) üretilmesi, hazırlanan görsel ve sesli dijital materyallerin elektronik ortamda paylaşılması ve bilgilendirme hizmetlerinin internet TV (web TV) ortamında sunulması…

İnternet sitesi tasarımı, geliştirme ve destek işi; grafik tasarım ve ajans hizmetleri ile profesyonel sunum hazırlanması işleri."

E sonuç olarak basın açıklamasında bahsettiğiniz 264 kalem iş nerede?

Aslında bahsedilen ihalenin toplam bedeli 13 milyon lira değil, 26 milyon lira.

Şimdi 10 kalem için 13 milyon liralık fatura kesildi. Peki, yapılmayan ve faturası kesilmeyen diğer 5 kalem iş için ihale toplam bedelinden kalan 12.9 milyon lira bakiye alındı mı? Alınacak mı? Bu tutar karşılığında hangi işlemler yapıldı veya yapılacak?

Bu soruların dahası var.

İstanbul Ajansı İstanbul Digital Medya A.Ş Adına sahibi olan ve aynı zamanda Medya A.Ş.nin Müdürü olan Abdurrahman Tığ'a ait midir?

İstanbul Ajansı adlı haftalık yayın bülteni için Medya A.Ş Müdürü Abdurrahman Tığ ek olarak ücret almakta mıdır? Alıyor ise ne kadar?

Yine Medya A.Ş Yönetim Kurulunda olan Mustafa Güngör, İstanbul Ajansı adlı haftalık yayın bülteninde Yayın Yönetmeni olarak çalışıyor mu? Medya A.Ş maaşı dışında bu ajanstan maaş alıyor mu? Alıyor ise ne kadar alıyor?

Daha da ilginç olan soruyu soralım…

Medya A.Ş Yönetim Kurulu'nda olan Mustafa Güngör, İBB Meclis Üyesi ve CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı'nın belirttiği İBB'nin13 milyon TL bağış yaptığı Önder İmam Hatipliler Derneği yönetim kurulunda mı?

İstanbul Ajansı, Kalyon Holding bünyesinde ki matbaasında mı basılıyor? Ne kadar süredir basılıyor ve bu zamana kadar ne kadar ücret ödendi?

İstanbul Digital Medya A.Ş. yönetim kurulunda bulunan Dr. Çağatay Kalkancı aynı zamanda Başakşehir Spor Kulübü yönetiminde bulunuyor mu? Bu kanaldan para aktarılıyor mu?

3 dakikalık 15 Temmuz videosu için kime ne kadar para ödendi?

Ee tabi… Ortada bu kadar para döner de AKP o işin içerisinde olmaz mı!

Onu da soralım:

Web tasarım işi, hangi AKP teşkilatı mensubu kişinin proje şirketine, kaça verildi?

Evet zor sorular. Ama artık bunlarla yüzleşmelisiniz. "İş yapıyoruz" adı altında senelerce bu milletin sırtından beslendiniz. Gelin şimdi bu sorulara cevap verin.