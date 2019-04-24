Kılıçdaroğlu'na saldırı soruşturmasında, 37 kişi hakkında işlem yapıldı

Türkiye- Irak sınırında PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yener Kırıkcı'nın cenaze töreninde, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyla ilgili Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Görüntüleri izleyen jandarma, olaylara karışan 37 kişiyi tespit etti. Bunlardan 9'u, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Yakalananlar arasındaki Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün, ifadesinde, galeyana geldiğini öne sürüp, yumruk attığını kabul ederek, "Protestolar ve Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak yapılan yuhalamalar ve PKK destekçisi olduğuna dair yapılan söylemler beni etkiledi ve kalabalıkta Kılıçdaroğlu'nu karşımda görünce sinirlerime hakim olmayarak, sadece bir kez yumruk attım. Sonra kalabalık beni uzaklaştırdı. Beni yönlendiren olmadı, sadece kalabalık esnasında arkamda seslenen 'Adam sana vuruyor, sen neden duruyorsun' diyen adam yumruk atmamda etkili oldu; fakat arkamdan kim seslendi, ben bilmiyorum. Arkamda çok sayıda şahıs vardı. Kemal Kılıçdaroğlu'na şahsi bir husumetim yoktur. Kalabalık esnasında kendimi kaybettim ve daha öncesinde izlediğim haberler sebebiyle de saldırıda bulundum" dedi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında Osman Sarıgün'ün de bulunduğu 6 kişi, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltı süresi 1 gün uzatıldıktan sonra dün akşam gönderildiği adliyede mahkemece serbest bırakılan Sarıgün, arka kapıdan çıkarılarak, götürüldü. 3 kişi ise savcılık sorgularından sonra serbest bırakıldı. Olaylara karıştığı belirlenen diğer kişilerin ise ifadelerine başvurulduğu öğrenildi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı aracılığıyla CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Ankara Milletvekili Murat Emir ve partili Kenan Nuhut'un savcılıkta ifade vererek, şikayette bulunduğu saldırı ile ilgili soruşturma çok yönlü sürdürülüyor.