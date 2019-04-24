5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar: Halk isyan etti!

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde 5 yaşındaki bir kız çocuğunun dün kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından cinsel istismara uğradığı iddia edildi. Kapılarının önünde baygın halde bulunan küçük çocuğun yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Küçük çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Dün Kanarya Mahallesi'nde halk sokaklara çıkıp olayı protesto ederken bugün de Kanarya Polis Merkezi'ne bir yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüş boyunca yurttaşlar "Susma, sustukça sıra sana gelecek", "Kanarya uyuma çocuğuna sahip çık" sloganları attı.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Milletvekili Filiz Kerestecioğlu da çocuk istismarına karşı yapılan eyleme destek verdi.