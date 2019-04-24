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5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar: Halk isyan etti!

Küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğun cinsel istismara uğradığı iddiasıyla halk sokaklar döküldü. Kanarya Polis Merkezi önünde toplanan binlerce yurttaş olayı protesto etti.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba, 14:49

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde 5 yaşındaki bir kız çocuğunun dün kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından cinsel istismara uğradığı iddia edildi. Kapılarının önünde baygın halde bulunan küçük çocuğun yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Küçük çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Dün Kanarya Mahallesi'nde halk sokaklara çıkıp olayı protesto ederken bugün de Kanarya Polis Merkezi'ne bir yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüş boyunca yurttaşlar "Susma, sustukça sıra sana gelecek", "Kanarya uyuma çocuğuna sahip çık" sloganları attı.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Milletvekili Filiz Kerestecioğlu da çocuk istismarına karşı yapılan eyleme destek verdi.

Cumhuriyet İMECESİ

Cumhuriyet Arşivi Gazete Kupürlerinde:

Filiz Kerestecioğlu

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