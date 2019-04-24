Taksim'de cinsel saldırı protestosuna gözaltı

Küçükçekmece’de, 5 yaşındaki bir çocuğun cinsel saldırıya maruz kalmasını dün, Taksim Meydanı’nda oturma eylemi yaparak protesto eden Yasemin Babat Kayan gözaltına alındı. Polis ekipleri, valilik tarafından burada eylem yapılmasının yasaklandığını belirtti.



Karan, eylemini sonlandırmaması halinde gözaltına alacaklarını söyleyen polislerce gözaltına alındı. Beyoğlu Polis Merkezi'ne götürülen Kayan, ifadesi alındıktıktan sonra serbest bırakıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da çocuğa istismar olayıyla ilgili hukuki süreci takip edeceğini açıkladı.