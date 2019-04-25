CHP'nin Oğuzeli İlçe Başkanı İlhan Keskinsoy öldürüldü

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde CHP'nin İlçe Başkanı İlhan Keskinsoy, öldürüldü. Edinilen bilgiye göre Keskinsoy, iş yerinde tartıştığı kişi tarafından silahla vurularak öldürüldü.



Gaziantep Valiliği'nden olayla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Oğuzeli CHP İlçe Başkanı İlhan Keskinsoy, iş yerinde ticari alacak yüzünden çıkan tartışma sonucu İ.K. tarafından öldürülmüş olup, olayla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır" denildi.