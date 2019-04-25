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A Haber'e katılan profesörden 'akıllara zarar' açıklama

A Haber'de konuşan Bünyamin Bezci isimli bir profesör İBB Meclisi'nde "Uyuşturucu Önleme Komisyonu" kurulması önerisinin reddedilmesini "CHP, uyuşturucu komisyonu diyerek, uyuşturucuya özendiriyor" diyerek savundu.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe, 10:09

[Haber görseli]İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ndeki “Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu” kurulması hakkında verilen önerinin AKP ve MHP’li üyelerin oylarıyla reddedilmesi A Haber ekranlarında “Uyuşturucuya özendirir” denilerek savunuldu.

Sakarya Üniversitesi’nde görevli Prof.Dr.Bünyamin Bezci, A Haber’de katıldığı bir programda, verilen önerinin aslında uyuşturucuya özendirdiğini bu yüzden reddedilmesinin doğru olduğunu savundu.

Bezci, “Bu mesele bence basit bir ihtiyaç değil. Çok ciddi bir zihniyet farkı var. Şunu fark etmiyor CHP zihniyeti. Çıplak gerçeklik, politik kolektivizm tamam doğru ama uyuşturucu dediğiniz zaman teşvik ediyorsunuz, mücadele etmiyorsunuz” dedi.

Cumhuriyet İMECESİ

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