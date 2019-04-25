A Haber'e katılan profesörden 'akıllara zarar' açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ndeki “Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu” kurulması hakkında verilen önerinin AKP ve MHP’li üyelerin oylarıyla reddedilmesi A Haber ekranlarında “Uyuşturucuya özendirir” denilerek savunuldu.

Sakarya Üniversitesi’nde görevli Prof.Dr.Bünyamin Bezci, A Haber’de katıldığı bir programda, verilen önerinin aslında uyuşturucuya özendirdiğini bu yüzden reddedilmesinin doğru olduğunu savundu.

Bezci, “Bu mesele bence basit bir ihtiyaç değil. Çok ciddi bir zihniyet farkı var. Şunu fark etmiyor CHP zihniyeti. Çıplak gerçeklik, politik kolektivizm tamam doğru ama uyuşturucu dediğiniz zaman teşvik ediyorsunuz, mücadele etmiyorsunuz” dedi.