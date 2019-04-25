Küçükçekmece'de cinsel istismara uğrayan 5 yaşındaki kız çocuğu hakkında yeni gelişme

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde uğradaığı cinsel istismar sonrası hastaneye kaldırılan 5 yaşındaki kız çocuğu taburcu edildi.

İstanbul Tabip Odası, sosyal medyada küçük kızın hayatını kaybettiği yönünde ortaya atılan spekülasyonları yalanlayarak, durumunun iyi olduğunu duyurdu.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Küçükçekmece ilçemiz Kanarya Mahallesinde 22 Nisan 2019 tarihinde meydana gelen küçük yaştaki çocuğun istismarı olayını nefretle kınıyor, yavrumuza ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. İnsanlık dışı, vicdanları sızlatan ve asla kabul edilemez durumdaki bu tür olaylar hepimizi derinden üzmektedir. Bu menfur olayın öğrenilmesiyle birlikte yavrumuza ve ailemize hemen sağlık ve psiko-sosyal hizmet desteği sağlanmıştır. Maalesef bu tür müessif olayların toplumda kaos ve kargaşa çıkarmak isteyen bazı çevreler tarafından provokasyon amacıyla kullanıldığı da tarafımızdan dikkatle izlenmekte ve tespit edilenler hakkında gerekli yasal işlem başlatılmaktadır" denildi.