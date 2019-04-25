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Bakanlık hâlâ çalışma yapıyor!

Anayasa Mahkemesi’nin 57. (AYM) kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzenlenen törende CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun gazetemiz eski çalışan ve yöneticilerinin durumunu gündeme getirmesi üzerine Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, cezası 5 yıldan az olanlara da temyiz hakkı verilmesiyle ilgili genel bir çalışma yapıldığını söyledi.
Mahmut Lıcalı
Yayınlanma tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe, 23:31

[Haber görseli]

Kılıçdaroğlu, AYM’nin 57. kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzenlenen törene katıldı. Toplantıda Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile sohbet eden Kılıçdaroğlu, 7’si eski 8 gazetemiz çalışanının durumunu gündeme getirdi. Kılıçdaroğlu, istinafta 5 yıldan daha fazla ceza alanların Yargıtay’da temyiz hakkının olmasına karşın, daha az olanların temyiz hakkının olmamasının adaletsizlik yarattığını dile getirerek bu konuda bakanlığın bir çalışma yapıp yapmayacağını sordu. Bakan Gül, Kılıçdaroğlu’na temyiz konusunda genel bir çalışma yapıldığını ifade etti.

Cumhuriyet İMECESİ

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Kemal Kılıçdaroğlu

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