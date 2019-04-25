Bakanlık hâlâ çalışma yapıyor!

Kılıçdaroğlu, AYM’nin 57. kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzenlenen törene katıldı. Toplantıda Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile sohbet eden Kılıçdaroğlu, 7’si eski 8 gazetemiz çalışanının durumunu gündeme getirdi. Kılıçdaroğlu, istinafta 5 yıldan daha fazla ceza alanların Yargıtay’da temyiz hakkının olmasına karşın, daha az olanların temyiz hakkının olmamasının adaletsizlik yarattığını dile getirerek bu konuda bakanlığın bir çalışma yapıp yapmayacağını sordu. Bakan Gül, Kılıçdaroğlu’na temyiz konusunda genel bir çalışma yapıldığını ifade etti.