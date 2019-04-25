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4 köylüye işkenceye beraat

Van’ın Gevaş ilçesinde 9 Haziran 2017 tarihinde, emniyet müdürlüğüne düzenlenen saldırı sonrasında, mantar toplamaktan dönen Abdulselam Aslan (32), Cemal Aslan (53), Halil Aslan (48) ile Nejdet Beysüm (29) adındaki 4 köylü, işkence gördü.
Mahmut Oral
Yayınlanma tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma, 01:12

[Haber görseli]

Köylüler, polisler hakkında suç duyurusunda bulunurken, kendilerine işkence yapan 7 polisi teşhis etmesine rağmen yalnızca O.Ş. adlı polis hakkında dava açıldı. Diğer polisler hakkında ise kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Yaklaşık iki yıl süren yargılamanın ardından mahkeme, MOBESE kameralarının kayıt kalitesinin düşük olduğunu, ortam aydınlatmasının yetersiz olmasından dolayı kişilerin yüzlerinin net olarak seçilemediğini belirterek, polis O.Ş. hakkında beraat kararı verdi. Mağdurların avukatı Servet Haznedar, konuyu İsnitaf Mahkemesi’ne taşıdı. HDP milletvekili Meral Danış Beştaş ise TBMM’ye soru önergesi verdi.

Cumhuriyet İMECESİ

Cumhuriyet Arşivi Gazete Kupürlerinde:

Meral Danış Beştaş

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