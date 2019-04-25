4 köylüye işkenceye beraat

Köylüler, polisler hakkında suç duyurusunda bulunurken, kendilerine işkence yapan 7 polisi teşhis etmesine rağmen yalnızca O.Ş. adlı polis hakkında dava açıldı. Diğer polisler hakkında ise kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Yaklaşık iki yıl süren yargılamanın ardından mahkeme, MOBESE kameralarının kayıt kalitesinin düşük olduğunu, ortam aydınlatmasının yetersiz olmasından dolayı kişilerin yüzlerinin net olarak seçilemediğini belirterek, polis O.Ş. hakkında beraat kararı verdi. Mağdurların avukatı Servet Haznedar, konuyu İsnitaf Mahkemesi’ne taşıdı. HDP milletvekili Meral Danış Beştaş ise TBMM’ye soru önergesi verdi.