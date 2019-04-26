8 aylık hamile eşine şiddet uyguladı, bebeğini öldürdü

Olay, saat 05.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesinde meydana geldi. Abdulkadir Ç., 8 aylık hamile eşini dövdü. Abdulkadir Ç., genç kadını kendi otomobiliyle Adana Şehir Hastanesi'ne götürdü. Ağır yaralı H.A., hemen ameliyata alındı, ancak doktorların müdahalesine rağmen bebeğini kaybetti. Tedavisi devam eden H.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, Abdulkadir Ç. ise polis tarafından gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.