Olay, saat 05.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesinde meydana geldi. Abdulkadir Ç., 8 aylık hamile eşini dövdü. Abdulkadir Ç., genç kadını kendi otomobiliyle Adana Şehir Hastanesi'ne götürdü. Ağır yaralı H.A., hemen ameliyata alındı, ancak doktorların müdahalesine rağmen bebeğini kaybetti. Tedavisi devam eden H.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, Abdulkadir Ç. ise polis tarafından gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.
8 aylık hamile eşine şiddet uyguladı, bebeğini öldürdü
Adana'da dini nikahlı eşi Abdulkadir Ç. tarafından dövülen 8 aylık hamile H.A. (20), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede bebeğini kaybetti. Doğmamış bebeğinin ölümüne neden olan Abdulkadir Ç., polis tarafından gözaltına alındı.
Yayınlanma tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma, 08:47