6 araç zincirleme kazaya karıştı, yol trafiğe kapandı

Kaza, bu sabah erken saatlerde D- 100 karayolu Yahya Kaptan mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Halim Yazıcı yönetimindeki 41 TB 361 plakalı hafif ticari araç ile aynı yöne giden Öncü Bentürk yönetimindeki otomobil çarpıştı. Savrulan iki araç, yine aynı yöne giden Murat Dilek yönetimindeki özel halk otobüsüne çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan özel halk otobüsü, refüjdeki bariyeri aşarak karşı şeride devrildi. Yaklaşık 25 metre sürüklenen otobüs, karşı yönden gelen Ceyhun Kızmaz yönetimindeki kamyon, Bircan Karaca yönetimindeki otomobil ve Kazım Demirsöz yönetimindeki otomobile çarparak durabildi. Zincirleme kazada, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza nedeniyle D-100 karayolu Ankara yönü trafiğe kapandı. Uzun araç kuyrukları oluşurken, araçlar yan yollara yönlendirildi. Devrilen otobüsün vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından yol yaklaşık 1 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.