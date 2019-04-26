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Yanında bebeği bulunan kadına silahlı saldırı

ÜMRANİYE'de alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada yanında bebeği bulunan kadın ile bir kişi silahla vuruldu.
DHA
Yayınlanma tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma, 16:05

Ümraniye Karadeniz Caddesi'ndeki olay peynir satışı yapan bir işyerinde meydana geldi. Aralarında alacak verecek davası bulunan akrabalar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın şiddeti yükselince silahlar çekildi. Çıkan kavga sonucu yanında bebeği bulunan 28 yaşındaki Rabia Kurban ve 39 yaşındaki Furkan Kurban silahla vuruldu. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bacağından vurulan kadının bebeği polisler tarafından yakınlarına götürüldü.

Saldırganları arayan polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Cumhuriyet İMECESİ

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