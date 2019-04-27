Esenler Belediyesi'nde sat sat, borç kapanmadı

Esenler Belediyesi’nin 2018 mali yılı idare faaliyet raporu kabul edildi. Belediyenin 2018 yılı bütçe geliri 253 milyon 988 bin 855 lirayken bütçe gideri ise 285 milyon 504 bin 124 lira olarak yer aldı. Ayrıca belediye 2018 yılında 31 milyon 515 bin 269 lira bütçe açığı verdi. Bütçe giderlerinin de sıralandığı raporda personel giderleri 30 milyon 974 bin 119 lira, faiz giderleri ise 12 milyon 772 bin 441 lira olarak yer aldı.



Mecliste faaliyet raporuna ilişkin söz alan Esenler Belediyesi’nin CHP’li meclis üyesi Şahin, belediyenin toplam 248 milyon 943 bin 675 lira borcu olduğuna dikkat çekerek “Kısa ve uzun vadeli banka kredileri toplamı 58 milyon 812 bin 343 lira, kısa ve uzun vadede ödenmeyen vergi ile SSK yapılandırmalarına ilişkin borç toplamı 35 milyon 979 bin 987 lira, bütçe emanetleri hesabı, depozit ve teminatlar hesabı ve diğer borçların toplam tutarı ise 154 milyon 148 bin 340 lira. Görüldüğü üzere belediyemizin bütçesi iflası göstermektedir” dedi.