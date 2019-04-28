‘İşkencecilerimizi affetmiyoruz’

12 Eylül darbesi döneminde Mamak Askeri Cezaevi Komutanı olan emekli Albay Raci Tetik, yargıya hesap vermeden yaşamını yitirse de işkencelerinin mağdurları “hesap soracağız” dedi. İşkencenin insanlığa karşı suç olduğunu vurgulayan Devrimci 78’liler Federasyonu Ankara Derneği Başkanı Hüseyin Esentürk, “12 Eylül öncesinde bir tutuklu kalaslarla vurularak öldürüldü, sorumlusu Tetik’ti. İlhan Erdost’un öldürülmesinin de sorumlusu oydu. O dönemde cezaevinde 12 kişi yaşamını yitirdi, katledildi. bunların hepsinin sorumlusu Tetik’ti. Bunların hiçbirisinin hesabını vermeden gitti. Biz işkencecilerimizi affetmiyoruz, hesap sormak istiyoruz” dedi. İlhan Erdost’un kardeşi Muzaffer İlhan Erdost da Tetik için, “Kontrgerilla’nın bir numaralı adamlarındandı. Yaptığı işkencelerin hesabı kitabı yok” dedi.

12 Eylül döneminde Mamak Askeri Cezaevi Komutanı olan emekli Albay Tetik’in yaşamını yitirmesinin ardından işkencesinden geçen mağdurlar ve yakınları Cumhuriyet’e konuştu. Darbenin ardından Tetik yönetimindeki Mamak Cezaevi’nde yaşanılanlara ilişkin Devrimci 78’liler Federasyonu Ankara Derneği Başkanı Esentürk, “Tetik 4-5 yıl cezaevinde müdürlük yaptı. Bu süreçte Mamak’a gelen binlerce insanı işkenceden geçirdi. Yaptığı işkencelerden hiçbir şekilde sorumlu tutulmadı ve yargılanmadı” dedi. Esentürk, o dönemin koşulları hakkında da “Eline G3 (piyade tüfeği) alıp koğuşları tarayan bir insandı. Tutukluların mermi isabeti olmasın diye yerlerde süründüğü bir dönem yaşadık. Mamak’a gelen her tutuklu onun karşısına geçmiştir. Onun sorgusundan geçmiştir. Kendine göre formüle ettiği sorular vardı. Aldığı cevaba göre tutuklulara bir davranış sergilerdi. ‘Sağcı mısın, solcu musun, komünist misin’ diye sorardı. Ona uygun bir muamele sergilerdi. 12 Eylül öncesinde bir tutuklu kalaslarla vurularak öldürüldü, sorumlusu Tetik’ti. İlhan Erdost’un öldürülmesinin de sorumlusu oydu. 12 kişi cezaevinde yaşamını yitirdi, katledildi. Bunların hepsinin sorumlusu Tetik’ti” diye konuştu.

‘Affetmiyoruz’

Tetik’in yargılanması için dönemin mağdurlarının bütün girişimlerde bulunduğunu belirten Esentürk, “Tetik’in yargılanması için çok uğraştık. 12 Eylül yargılamaları döneminde de yargı önüne çıkarmayı hedefledik olmadı. 12 Eylül Ana Davası’nın savcısı işkencecilerin yargılanması için illere yazı gönderdi. Ankara’daki işkencecilerin yargılanması için ifade verdik. Tetik’ten de şikâyetçi olduk ve yargılanmasını istedik. Yargı önüne çıkartmadılar. Ölmesi suçu ortadan kaldırmaz. İşkence insanlık suçudur. İnsanlığa karşı işlenen suçlar, işkence yapanların ölmesi sonucu ortadan kalkmaz. Biz onların yargılanması için elimizden geleni yapacağız. Hepsi hesabını vermeden gitti. İki elimiz yakasında. Biz işkencecilerimizi affetmiyoruz, hesap sormak istiyoruz” dedi.

‘Suçumuz yokken öldürüldük’

Darbenin ardından Mamak Cezaevi’nde kardeşi İlhan Erdost gözleri önünde dövülerek öldürülen Muzaffer İlhan Erdost, döneme ilişkin Cumhuriyet’e konuştu. Hiçbir delil olmadan gözaltına alınma süreçlerinden başlayarak anlatan Erdost, “Delil bulamadıkları için hakkımızda ‘Derin uygulama yapılması’ istenmiş. Bu ‘ağır işkence yapın, delil üretin’ demektir” dedi. İlhan Erdost’un öldürülmesine ilişkin Tetik’in “Bellerinden aşağı çubuk vurun dedim, bunlar ileri gitmiş dediler. İlhan Erdost olayı bir şanssızlık, acemi bir astsubayla sağcı birisinin yüzünden bir kaza oldu” sözlerini hatırlatan Erdost, kardeşi ile birlikte işkence gördükleri araca bindirilen ve cezaevinde görevli olmayan kişileri hatırlattı. Erdost, “Raci Tetik’in emri olmadan cezaevinden dışardan biri girebilir mi? Öylece kapattılar. Kontrgerilla olarak çalışırken de işkence uzmanı olarak biliniyor. Hepsini örttüler. Kontrgerilla’nın hizmetinde olan insanlar korundular. Bizim hiçbir suçumuz yokken öldürüldük” diye konuştu.

‘Kontrgerilla’nın adamı’

Erdost, Tetik hakkında da, “Kore’de askerlik yaparken tanınıyor. Kontrgerila’nın bir numaralı adamı. Yaptığı işkencelerin hesabı kitabı yok. Bu hikâyenin adı Kontr-gerilla, o dönemde başkanı da Kenan Evren. 12 Eylül döneminde subaylar işkence yapıyordu. DAL yani ‘Derin Araştırma Labarotuarı’. Askerde olduğu dönemde de Raci Tetik’in bu konularda ünü yaygındı. Kore’de Amerikalılardan tescilli bir Kontrgerilla askeri. Her türlü işkenceyi yaparlar, öldürüler, cinayet işlerler. Hiçbirinin üzerinde kalmaz” dedi. 12 Eylül öncesinde de Mamak Cezaevi’nde bir dönem tutulduğunu aktaran Erdost, darbe sonrası süreçle kıyaslayarak “Tetik dönemi gibi değildi. Oradan ölüm çıkmadı. 12 Eylül’ün arkasında kim varsa, Tetik’in o cezaevine getirilmesinde de o var” dedi.