Mahkûm kadınlar taş taşıyor

Sivas Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan mahkûmların koşulları tartışma konusu oldu. Cezaevinde kalan kadın mahkûmlar cezaevi koşullarının kötü olduğunu öne sürdü. Cezaevinde bulunan mahkûmlardan Şükriye Barak, Kezban Şahin, Derya Anlı, Fatma Yaman, Azize Tun ve Sedef Taş konuyu bir dilekçe yazarak, CİSST ve CİMER’e aktardı. Mahkûmların dilekçesinde dikkat çeken detaylar yer aldı.

‘Çakıl taşı taşıtıyorlar’

Kadın mahkûmlar dilekçesine, bulundukları yerde fare gibi kemirgen hayvanların olduğunu ve hijyen sorunu yaşadıklarını belirtti. Cezaevinin devam eden inşaat kısmında çalıştırıldıklarını da belirten mahkûmlar, “Çakıl taşı taşıma, dolap taşıma ve kaynak işi yapma gibi ağır işlerde de çalıştırılıyoruz” dedi.

‘Kamyoncular taciz ediyor’

Dilekçelerde mahkûmların cezaevinden izinli olduğu günlerde şehir merkezine gitmek için toplu taşıma aracı bulamadıkları ve kamyon şoförleri tarafından taciz edildiği de ileri sürüldü. Lavabo ve tuvaletlerin kullanılamayacak kadar kötü ve kirli olduğunun da altı çizildi. Ayrıca cezaevinde bulunan 40’a yakın çocuğun sürekli hasta oldukları da iddia edildi.

CİSST’ten CİMER’e yazılan yazıda ise “Sivas Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda tutulmakta olan mahkûmların aktardığı bilgiler dikkate alınarak bir an önce yerinde inceleme yapılmasını, başvuruya konu şikâyetlerin incelenmesini, acilen gerekli önlemlerin alınmasını ve bu konudaki girişimlerinizin tarafımıza da bildirilmesini talep ediyoruz” denildi.