Nusret'e mahkemeden şok! Tazminat ödeyecek

Sosyal medyada ‘salt bae’ hareketiyle ünlenen ve önemli isimleri restoranında ağırlayan Nusret, eski şefi Ali İhsan Kandil'in açtığı ‘hakaret’ davasını kaybetti. 2015 yılında eski şefi Ali İhsan Kandil’e erkek müşterilerin olduğu masaya kadın müşterileri oturtması nedeniyle ’Sen mi kadınları oraya oturttun p...k, karı mı pazarlıyorsun benim dükkanımda? Gebertirim lan seni. S...git buradan, seni kovuyorum” şeklinde cümleler kurduğu iddia edilen Nusret’in, 35 bin TL tazminat ödemesine hükmedilmişti.

Hakaret davasını da kaybetti

İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesinde 6. celsesi görülen görülen ‘hakaret’ davasında ise mahkeme hükmünü açıkladı. Mahkeme Nusret’i ‘hakaret’ suçundan 87 gün adli para cezasına çarptırarak 8 bin 700 TL para cezası verilmesine hükmetti. Mahkeme Nusret’in ‘tehdit’suçundan ise beraat etmesine karar verdi. Mahkeme ayrıca daha önce sabıkası bulunmayan Gökçe'nin 5 yıl süre ile denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulmasına da hükmetti.

Kandil: "Tazminatı ödemediler"

Davaya ilişkin konuşan Ali İhsan Kandil, Nusret Gökçe'nin araya hatırlı insanları koymasına rağmen özür dilemediğini ifade etti. Kandil "Benim alakam olmayan konuya müdahil oldum. Nusret'le mahkemelik oldum. İş mahkemesindeki davada 35 bin lira kazandım. Tazminatı ödemediler. Biz de icraya gittik. Mahkeme sürecinde iki sene iş bulamadım. 3 senede Azerbaycan, Kazakistan ve Moskova'da çalışmak zorunda kaldım" dedi.