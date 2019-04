"T.C." ibaresi geri geliyor

Türkiye Cumhuriyeti'nin kısaltılmış hali olan ‘T.C.’ ibaresinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) binasına asılması için çalışmalar başlatıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Ankara’da kendisine yöneltilen “T.C.” ibaresinin İBB tabelasına yazılıp yazılmayacağı sorusuna “T.C. ibaresini çok sevdik biz, her yerde olmalı” yanıtını vermişti. Açıklamanın ardından Saraçhane’deki İBB binası önünde belediye çalışanlarının tabelalardan harf ölçüleri aldığı görüldü. Çalışanlar defterlerine T. C. ve ölçülerini yazdı. Çalışanlar T. C. ibaresinin önümüzdeki günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi yazısı başına ekleneceğini söyledi.