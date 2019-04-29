Cambridge Profesörlerinden İstanbul'da Öğretmenlere Eğitim Konferansı!

Kabataş Erkek Lisesi’nde düzenlenen konferans’a Eğitimden Sorumlu İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Hamdi Usta, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Dr. Muammer Yıldız, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Sarıyer Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin, Tarabya İngiliz Okulları Kurucusu Mehmet Gültekin, Cambridge Avrupa Direktörü Peter Monteath, Cambridge Eğitim Direktörü Dr. Tristian Stobie, Cambridge Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Dr. Mark Winterbottom, Cambridge Uluslararası Eğitimler Kıdemli Avrupa Bölge Müdürü Burcu Benderli, Cambridge Uluslararası Eğitimler Pazarlama Müdürü Zoe Neville-Smith, bazı eğitim STK’ların başkan ve yöneticileri dahil olmak üzere Türkiye genelinden 200’ün üzerinde akademisyen ve öğretmen katıldı.

Türkiye’de 6’incisi Tarabya İngiliz Okulları’nın paydaşlığında gerçekleştirilen bu konferansın temel hedefi; Türkiye’de Cambridge Uluslararası Programlarını uygulayan okulların yöneticileriyle öğretmenlerinin bir araya gelmesi, tecrübelerini paylaşmaları ve Cambridge Üniversitesi standartlarına göre eğitimde etkin öğretim becerileri kazandırılmasına yönelik sunum ve öğretmen eğitimleri olarak açıklandı.

Konferansın ev sahibi olarak açılış konuşması Tarabya İngiliz Okulları’nın da bir parçası olduğu Horizon Group’un, Cambridge Uluslararası Eğitim Programlarının Türkiye’deki dağıtımcısı ve paydaşı olarak kurduğu Academic Union Enstitüsünün Başkan Yardımcısı Janet Williams-İpek tarafından gerçekleştirildi.

“Uluslararası ve ulusal eğitim dünyasından çok değerli katılımcıların aramızda olduğu, bundan sonra eğitim alanındaki yapılacak tüm çalışmalara ilham verecek olan bu panelin açılış konuşmasını yapmaktan onur duyuyorum. Uluslararası eğitim müfredatının tüm Türkiye’de uygulanabilmesi için dünyanın en önemli üniversitelerinden profesörlerle birlikte oluşturduğumuz Academic Union sayesinde bu alanda çalışmalara geçtiğimiz yıl başladık. Uluslararası müfredatı okullarında uygulamak isteyen isteyen okul kurucu, öğretmen ve ekiplerine profesyonel destek veriyoruz. Büyüyen bir uluslararası ağa dahil olarak bu konuda ki tüm çalışmalara ortak olunabilecek bir sistem kurduk. Bireylere ilham vererek tüm dünyayı değiştirebiliriz. Hepimiz bize ilham veren öğretmenlerimizi hatırlarız. Bugün bu paneli bu konuya daha çok eğilmek ve atılacak adımların başlangıcı olması için gerçekleştiriyoruz” şeklinde konuştu.

Ardından kürsüye çıkan Cambridge Uluslararası Eğitimler Avrupa Bölge Müdürü Burcu Benderli seminerdeki konuşmasına günün organizasyonu için Tarabya İngiliz Okulları’na konferansın gerçekşemesini sağladıkları teşekkür ederek başladı ve devamında Cambridge Programlarını uygulayan ile ilgili bilgi verdi. “Bugün burada geleceğin nesilleri yetiştirecek okulların temsilcileri ile birlikteyiz. Cambridge programları ve onları uygulayan okullardaki öğretmenler sayesinde dünya için büyük değişiklikler gerçekleştirilecek daha başarılı öğrenciler yetiştireceğiz.”

Cambridge Uluslararası Eğitimler Avrupa Bölge Müdürü Burcu Benderli konuşmasının ardından kürsüye yanına Uluslararası progrmalar ile ilgili son gelişmelere dair konuklara bilgi vermesi için Cambridge Uluslararası Eğitimler Pazarlama Müdürü Zoe Neville-Smith’i davet etti.

“Bu alandaki bana düşen en büyük görev, programlarımıza dahil olan tüm okullarımızın dünyadaki değerini en üst seviyeye çıkarmaktır. Dünyanın en saygın üniversitesi olarak kabul edilen Cambridge Üniversitesi’nin bir parçası olarak bu çalışmalarımızı yapmaktan gurur duyuyoruz. İlkokul programlarımızdan başlamak üzere tüm alandaki programlarımızı geliştirmeye, ilham verici olmaya devam edeceğiz.” diyerek sözlerini tamamladı. Ardından Cambridge Uluslararası Eğitimler İngiltere temsilcilerinin bu konferanstaki konuklara gösterilmek üzere özel hazırlanan tanıtım filmi izletildi. İngiliz akademisyen ve eğitim uzmanların konuklara mesajlarını Türkçe’de vererek konuklara keyifli anlar yaşattılar.

Bir sonraki konuşma İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı tarafından gerçekleştirdi. Tarabya İngiliz Okulları’na ve Cambridge Üniversitesine bu başarılı organizasyon için teşekkür ederek konuşmasına başlayan Sn. Yazıcı: “İlham Verici öğretimin konuşulacağı bu konferansta olmaktan çok mutluyum. Geleceğe yön vermek isimli vizyonumuzu devletimizin 2023 vizyonumuz ile paralel götürecek çalışmalarımız devam ediyor. Bu yüzden İham Veren etkinliklerde öğretmenlerle bir arada olmak her zaman gerekli. Kendimizi çok yönlü geliştirmeden bu mümkün değil. Bu sebeple bu çalışmaların çok önemli olduğunu Milli Eğitim olarak çok önemsiyoruz. Bugün yapılacak tüm konferans, seminer, panel ve sınıflarda yapılacak uygulamalı eğitimlerin sonuçlarını sizlerden temin ederek bizim de ilham verici çalışmalarımızı destekleyici gerekli bilgiler vereceğini biliyor, bu bağlamda bu değerli çalışmayı gerçekleştiren herkese çok teşekkür ediyorum” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü görevini yürüten Dr. Muammer Yıldız’da konferansta konuşmacı olarak yer aldı. “Böylesi uluslararası bir konferansta yer almak, Sn. Milli Eğitim Bakanımız Prof. Dr. Ziya Selçuk’un da ortaya koymuş olduğu vizyon beyannamesine de paralel giden “İlham Veren Öğretim” temalı etkinlikte bulunmak mutluluk verici. Uluslararası programlarına dün olduğu gibi bugün ve yarında uygulanmaya yeni Milli Eğitim Bakanımızın da onayıyla destek verilmeye devam edilecek. Çocuklarımız, geleceğimiz için, bugün olduğumuzdan daha da ileriye gitmemiz için eğitim olmazsa olmaz. Öğrenciyi merkeze alan bu ve bunun gibi diğer konferansların yapılması, bu konunun konuşulması büyük önem arz ediyor. Uzun yıllardır, eğitim alanında çok değerli uluslararası ve ulusal çalışmalar yürüten Tarabya İngiliz Okulları kurucusu, artık bu alanda bir marka olan değerli Mehmet Gültekin’e de ayrıca teşekkür ediyorum. Bu alanda öncülük ettiği tüm çalışmalara destek verip, yanında olmak da bize ayrıca mutluluk veriyor. Bakanlığımızda ilham verici öğretime destek vermek için, dünyanın en iyi üniversiteleri ile birlikte çalışmalar yürüteceğiz. Bugünki yapılacak konferans ve diğer tüm çalışmaların çıktısı da bize büyük destek verecektir.”

Eğitimden Sorumlu İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Hamdi Usta konuşmasına Cambridge’den gelen konuklara konferans için hem kendi hem de İstanbul Valiliği adına teşekkür ederek ve hoşgeldiniz diyerek başladı. Usta sözlerini şu ifadelerle sürdürdü: “Bugün burada devletimizin üst düzey yetkilileri olarak topluca yer almamız, özellikle yurtdışından gelen yetkililere de bir mesaj niteliğinde, Milli Eğitim Bakanlığı ve yöneticileri olarak İlham Veren Öğrenme yaklaşımına ne kadar kıymet verdiğimizin bir kanıtı olduğunu düşünüyorum. İlham Veren Öğrenme fikrini; akademik eğitimin ve başarınn yanında insani, vicdani, ahlaki ve empatik değerlerle de giydirimiş bir öğretim modeli olarak görüyorum. İnsanlarımız para ve zaman harcarayak Cambridge Üniversitesi gibi okullara gidiyorlar, fakat bugün burada onların yetkilileri bizim için gelip, bugün aramızda yer alarak uluslararası eğitimlerin yöntemini bizlere yakından birkez daha sunuyorlar. Bunun değerini iyi bilmemiz lazım. Dünya ile rekabet etmek için sadece akademik değil, her türlü bilgiye erişim hakkını öğrencilerimize vermemiz gerekiyor. Yabancı dil bunun için çok önemli, akademik litaretürü okuyup anlamak için ululsararası eğitimler sunan öğretmenlerimizin başarısını kutluyorum. Böyle yetiştirilmiş bireyler bizi daha ileriye götürecektir. Başarılı öğrencilerimizin ve okullarımızın çalışmalarının tüm yankıları Ankara’da hissediliyor ve takip ediliyor, bunu sizlere iletmek istiyorum. Çocuklarımızı soru çözen değil, sorun çözen bireyler olarak yetiştirmemiz lazım. Çözümün bir parçası olmaları gerekli. Sadece akademik başarı artık bugünün dünyasında yeterli değil. Bugün burada deneyimli akademisyen ve eğitimcilerin bizlere aktaracağı bilgiler çok değerli, bu çalışmaların sonuçlarını bizlere iletmenizi rica ediyoruz. Bu çalışmalayı pratiğe de dökeceğiz. Cambridge Üniversitesi yetkililerine de bize destek verdikleri için tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Bir büyük parantezi de Tarabya İngiliz Okulları kurucusu Mehmet Gültekin için açmak istiyorum. Vizyon koymak farklı bir olay, vizyoner insan güzel işler yapan, yeni değerler ortaya koyandır. Böyle bir çalışma Türkiye’de öncü, kendisine bu çalışması için ve düzenlediği eğitim konferansları için ayrıca teşekkürlerimi sunuyor, kendisini kutluyorum.”

Cambridge Üniversitesinden Akademisyenlerin Seminerleri

Açılış konuşmalarının ardından, konferans akademik seminerler ile devam etti. İlk seminer Cambridge Uluslararası Eğitimler Direktörü Dr. Tristian Stobie tarafından, bir diğer seminer’de Cambridge Üniversitesi’nden Dr. Mark Winterbottom tarafından gerçekleştirildi.

Akademisyen ve Eğitimcilerden Uluslararası Eğitim Paneli

Öğleden sonra Tarabya İngiliz Okulları öğrencilerinin sahnede yer aldığı ve moderatörlüğü Bilkent Erzurum Laboratuvar Okulu IGCSE Koordinatörü Okan Önder tarafından yapılan internaktif panel gerçekleşti. Panel konuşmacıları; ODTÜ’den Prof. Dr. Soner Yıldırım, Cambridge Üniversitesi’nden Dr. Mark Winterbottom, Gazi Üniversitesi Vakfı Okullarından Dr. Şerife Demircioğlu ,Tarabya İngiliz Okulları’ndan Janet Williams-İpek ve Özel Palmiye Ortaokulu’ndan Rabia Nilda Çorapcı Cambridge Uluslararası Eğitim Programı ile ilgili tecrübelerini, uluslararası müfredatın Türkiye’deki tüm okullara nasıl entegre edilebileceği üzerine başarılı örnekler ve uygulamaları paylaştılar. Bu bölümde salondaki izleyiciler Üniversite akademisyenlerinden ve Tarabya İngiliz Okulları dahil olmak üzere diğer okul temsilcilerinin Uluslararası Müfredat başlığı altında yapılması gerekenlere fikirlerini sunduğu beyin fırtınasını izleme fırsatı buldular.

Programın sonunda, Cambridge Uluslararası Programlarını sunmak için akredite olmuş okulların tecrübeli öğretmenleri fizik, matematik ve diğer Cambridge programlarının kapsadığı konularda programın aday okullarına ve kayıtlı okullarının öğretmenlerine eğitim vererek, uzmanlıklarını ve detayları paylaştılar.

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