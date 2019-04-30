Tasarruf eğitimden: MEB bütçesinden 2 milyar TL kesildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 2018 yılına ilişkin açıklanan tasarruf tedbirleri kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bütçesinden de milyarlarca liralık kesinti yapıldı.

BirGün’den Mustafa Mert Bildircin’in haberine göre; hükümetin, 2018’in son çeyreği için öngördüğü 35 milyar TL’lik tasarruf ve gelir artırıcı önlemleri uygulamaya koyacağını açıklamasının ardından, MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı tasarruf edilecek kalemleri içeren bir yazı hazırladı. Buna göre, ilkokul, lise, imam hatip ortaokulu ve lise öğrencilerine verilen burslardan 2018 yılında yapılan kesinti tutarı toplam 20 milyon TL’ye ulaştı.

Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Din Öğretim Müdürlüğü ve il milli eğitim müdürlükleri bütçesindeki “Sermaye giderleri” kaleminden 2018 yılında yapılan kesintilerin tutarının 800 milyon TL olduğu öğrenildi. Merkezi bütçeden en fazla payı alan müdürlüklerden biri olan Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’ne tasarruf tedbirleri çerçevesinde de ayrıcalık tanındı. Temel Eğitim Genel Müdürlüğü bütçesinden kesintilerle birlikte 297 milyon TL tasarruf edilirken Din Öğretimi Genel Müdürlüğü bütçesinden edilen tasarruf 198 milyon TL ile ifade edildi. Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ile Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü bütçelerinden edilen tasarrufun ise sırasıyla 233 milyon TL ve 205 milyon TL olduğu belirlendi.

BÜYÜK KESİNTİ

TEDMEM’in hazırladığı “Eğitim Değerlendirme Raporu”na göre, 2018’in ilk yarısının sonunda MEB’in personel giderleri haricinde kullanılmamış olan 10,5 milyar TL’lik bütçesinin 2 milyar TL’si tasarruf gerekçesiyle kesildi. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’ne ayrılan 1 milyar 35 milyon TL’nin ise 1 milyar 27 milyon TL’sine tasarruf gerekçesiyle hiç dokunulmadı. Müdürlüğün 2018’in ilk altı ayındaki harcamaları toplamı bütçesinin yalnızca yüzde 0,74’ünü oluşturdu. Yeni okul yapımı için kamulaştırma, satın alma ve okullarının büyük bakım-onarımlarını yapmakla görevli İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı’nın bütçesinden yapılan kesintinin ise 145 milyon TL olduğu bildirildi.

20 MİLYON TL BURS

MEB’in, tasarruf tedbirleri kapsamında yapılacak kesintilerin öğrencilere yansıtılmayacağı ve “Büyük bir titizlikle” hayata geçirileceği yönündeki 26 Ağustos 2018 tarihli açıklamasına karşın parasız yatılı okuyan öğrencilerin ailelerine verilen yardımı ödeneğinden 103 milyon TL kesildi.

İlkokul, lise, imam hatip ortaokulu ve lisesi öğrencilerine verilen burslardan toplamda 20 milyon TL kesinti yapıldı. Özel okul eğitim ve öğretim desteği kalemine yatırılan 1 milyar 278 milyon 684 bin TL’den yapılan kesinti ise 75 milyon TL’de kaldı. TEDMEM, Bakanlık bütçesindeki kesintilerin yapıldığı program ve projelerin şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri gereği kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini vurguladı.