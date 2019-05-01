Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan'ı, AKP'li Nurettin Canikli şikayet etmiş

Giresun'un eynesil ilçesinde 11 yaşında şüpheli ölümü aydınlatılmayan Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan’ın akıl hastanesine yatırılması kararının, eski Eynesil Belediye Başkanı Coşkun Somuncuoğlu ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli’nin şikayetleri sonucu alındığı ortaya çıktı.

Giresun Sulh Ceza Mahkemesi, Eynesil’de evinin önünde şüpheli şekilde yaşamını yitiren 11 yaşındaki kızı Rabia Naz Vatan’ın ölümünü araştıran baba Şaban Vatan'ın akıl sağlığının yerinde olup olmadığını tespit edilmesini istemişti. Çok hızlı bir şekilde heyet raporu olmaksızın Şaban Vatan'ın akıl hastanesine yatırılması için rapor hazırlanmıştı.

Gazeteci Metin Cihan tarafından paylaşılan mahkeme karar tutanağında Şaban Vatan'ın akıl hastanesine yatırılması için eski Eynesil Belediye Başkanı Coşkun Somuncuoğlu ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli’nin şikayetçi olduğu görülüyor.