AYM'den 'Çıplak arama' kararı

Anayasa Mahkemesi, 2015’te İstanbul Atatürk Havalimanı’nda şüphe üzerine durdurulan Kolombiya vatandaşı B.P.O. adlı kadının savcı veya hâkim kararı olmadan polis tarafından iç beden muayenesi yapılmasının hak ihlali olduğuna karar verdi.

İç beden muayenesinin savcı kararı ile ancak sağlık görevlisi veya doktor tarafından yapılabileceğini belirten mahkeme, bu kapsamda kadının vajinasında bulunan 40 gr kokainin hukuka aykırı delil olduğunu vurguladı.

Mahkeme, Anayasa’nın 17. maddesinde güvence altına alınan “kişinin maddi ve manevi varlığını koruma hakkının” ihlal edildiğine karar verdi. Ancak mahkeme, kadının ilk anda elinde bulunan balonda ve daha sonra savcı kararıyla hastanede midesinde tespit edilen 148 gr kokainin ele geçirilme şeklinin hukuka uygun olduğunu belirterek “uyuşturucu madde ithal etme” suçundan aldığı 25 yıllık cezayla ilgili yeniden yargılama kararı vermedi.