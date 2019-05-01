Kılıçdaroğlu'na saldırıda Ensarlı savcıdan skandal talimat: İfadesini alın, bırakın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırı soruşturmasında skandal bir ayrıntı ortaya çıktı. Çubuk Cumhuriyet Savcısı Ercan Poyraz, olaydan bir gün sonra yumrukçu Osman Sarıgün hakkında “yakalama müzekkeresi” düzenledi. Savcı Poyraz, yazıda Sarıgün’ün “Terör örgütü üyesi olmak” suçundan ifadesinin alınması ve ardından serbest bırakılması talimatını verdi. Savcılığın, olayın perde arkası henüz netleşmeden, terörden alınmasını istediği Osman Sarıgün’e yönelik baştan “tutuklamama iradesini” göstermesi düşündürdü. Talimatı veren Savcı Poyraz, Ensar Vakfı Ankara Şube Başkanı’yken 2017’de avukatlıktan savcılığa geçmişti.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 21 Nisan’da Çubuk’a bağlı Akkuzulu köyünde Şehit Er Yener Kırıkcı’nın cenaze töreni sırasında kalabalık bir grup tarafından linç edilmek istenmişti. Korumaları ve partilileri tarafından bir eve götürülen Kılıçdaroğlu, zırhlı polis aracıyla köyden çıkarılmıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatan Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Kılıçdaroğlu’na yumrukla saldıran Osman Sarıgün’le ilgili dikkat çeken bir yazısı ortaya çıktı. Buna göre Çubuk Savcısı Ercan Poyraz, ertesi günü 22 Nisan’da Osman Sarıgün hakkında yakalama müzekkeresi çıkardı. Yazıda, “şüphelinin suçu” bölümüne terör örgütü üyeliği suçunu düzenleyen TCK’nin 314/2 maddesi yazıldı.

Yakalayın ama bırakın

Yazıda, “Sarıgün’ün yakalanması, yakalandığı andan itibaren 24 saat içinde Çubuk Başsavcılığı’nda hazır edilmesi, bu süre içinde hazır edilemeyecekse Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden Çubuk Başsavcılığı’nca ifadesinin alınması için hazır edilmesi, bu da mümkün değilse şüpheliye en yakın Cumhuriyet Başsavcılığı’nca ifadesinin alınması ve ifadesi alındıktan sonraserbest bırakılması” talimatı verildi.

Ancak bu yazı tartışma yarattı. Henüz saldırı olayı yeniyken, deliller toplanmamış, saldırının örgütlü olup olmadığı netleşmemişken, şüpheli Osman Sarıgün’ün rolü tam aydınlatılmamışken, savcılığın Osman Sarıgün’le ilgili peşinen tutuklamama iradesini ortaya koyması düşündürdü. Türkiye’de birçok yurttaş, ifade özgürlüğünü kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınırken kaçma şüphesi gerekçe gösterilerek tutuklanırken, Osman Sarıgün’e yönelik serbest bırakma yazısı dikkat çekti.

Osman Sarıgün, olayın ardından kaçmaya çalışırken Sivrihisar’da yakalanmasına karşın tutuklamaya dahi sevk edilmemiş ve adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı. Bu durum, savcılığın bu yazısını doğruladı. Diğer yandan “terör” suçundan gözaltına alınması talimatı verilen Sarıgün hakkında sorgu sırasında “Kamu görevlisine hakaret, kamu görevlisini yaralama ve halkı suç işlemeye tahrik” suçlarından işlem yapıldı.