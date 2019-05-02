Meteoroloji uyardı! İstanbul'da bugün o saatlere dikkat

Marmara Bölgesi genelinde bugün parçalı çok bulutlu, bölgenin batısı ile zamanla bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bir gün bekleniyor. Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece azalacağı tahmin edilirken, rüzgarın güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden orta kuvvette eseceği belirtiliyor.