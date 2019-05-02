Marmara Bölgesi genelinde bugün parçalı çok bulutlu, bölgenin batısı ile zamanla bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bir gün bekleniyor. Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece azalacağı tahmin edilirken, rüzgarın güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden orta kuvvette eseceği belirtiliyor.
Meteoroloji uyardı! İstanbul'da bugün o saatlere dikkat
İstanbul'da bugün parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir gün bekleniyor. Yağışların özellikle 12.00-18.00 saatleri arasında etkili olması bekleniyor.
Yayınlanma tarihi: 2 Mayıs 2019 Perşembe, 08:26