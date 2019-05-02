Çorlu’daki Musevi mezarlığının demir kapısı çalındı

Çorlu- Çerkezköy karayolu üzerindeki, Çorlu Belediyesi tarafından 2015 yılında bakıma alınıp etrafı beton duvarlar ve demir korkuluklar ile çevrelenen tarihi Musevi Mezarlığı'nın kapısı çalındı. Yaklaşık 100 kilo ağırlığındaki kapının yerinde olmadığını fark eden vatandaşlar, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, olay yerinde inceleme yapıp, kapıyı çalan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.



Mezarlığın daha önce de demir korkulukları çalınmıştı