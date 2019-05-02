Turan Hançerli 1 Mayıs'ta Çorlu mağduru ailelerle yürüdü

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, bu yıl Bakırköy'de düzenlenen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinliklerine katıldı. Çorlu tren faciasında yakınlarını kaybeden ailelerle bir araya gelen Turan Hançerli, acılı ailelerin adalet arayışına destek vermeye devam edeceklerini söyledi.





Çorlu'da meydana gelen 25 kişinin hayatını kaybettiği ve 300'den fazla vatandaşın yaralandığı tren faciasında yakınlarını kaybeden aileler, 1 Mayıs etkinlikleri için Bakırköy'de buluştu. Avcılar Belediye Başkanı seçilmeden önce mağdur ailelerin gönüllü avukatlığını yapan Turan Hançerli, miting alanına doğru yürüyüşünü Çorlu tren faciası mağdurlarıyla birlikte gerçekleştirdi. Yol boyunca acılı ailelerle fikir alışverişinde bulunarak, ailelerin adalet çığlığına ses verdi.

Turan Hançerli: "Davanın takipçisiyiz"

Çorlu'daki tren faciasıyla ilgili verilen takipsizlik kararına daha önce itiraz ettiklerini belirten Hançerli, gerçek sorumlular adalet önüne çıkarılana kadar davanın takipçisi olacaklarını söyledi.

"Mağdur ailelerin adalet arayışı sürüyor. Attıkları sloganlarda adalet ve hukuk istiyorlar.Türkiye'de her alanda ciddi sorunlar yaşanıyor. Çorlu tren faciasını yakından takip eden biri olarak, bu kadar açık kusur ve ihmalin ortada olduğu durumda; sadece birkaç tane memurun cezalandırılması ve suçlu gösterilmesi kabul edilemez. Davayla ilgili olarak kovuşturmanın genişletilmesi ve en üst noktada genel müdür düzeyinde dava açılması halkın talebi. Bizler de bu talebin takipçisiyiz."

"Facianın gerçek sorumluları adalet önüne çıkarılmalı"

Bakırköy'deki 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinliklerine katılarak adalet taleplerini dile getiren facia mağduru aileler, dava hakkında verilen takipsizlik kararına tepki gösterdi. "Hak, hukuk, adalet" sloganı atan aileler, bilirkişi raporunda gerçek sorumluların gizlendiğini söyledi.

Kazada anne ve babasını kaybeden İsmail Kartal, verilen takipsizlik kararıyla kazanın gerçek sorumlularının gizlenmek istendiğini söyledi. Ulaştırma Bakanlığı ile birlikte Devlet Demiryolları'nın facianın doğrudan sorumluları olduklarını belirten Kartal, "Biz mağdur aileler olarak susmayacağız ve adalet arayışımızı sürdüreceğiz. Gerçek sorumlular adaletin karşısına çıkarılana kadar bu davanın peşini bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

1 Mayıs yürüyüşünde korteje katılan Çorlu tren faciası aileleri, yürüyüşleri boyunca çeşitli sivil toplum kuruluşları ve sendikalar tarafından desteklendi. Ailelerin attığı "hak, hukuk, adalet" ve "Çorlu için adalet" sloganları kortej boyunca defalarca tekrarlandı.