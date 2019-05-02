Üniversitede tepki çeken karar: Ramazan ayında öğle yemeği verilmeyecek

Ramazan ayına sayılı günler kala Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde tepki çeken bir karar alındı. Üniversitedeki yemekhanelere yazılar asılarak, Ramazan ayında öğlen yemekleri verilmeyeceği, öğrencilerin talebi olursa iftar yemeği verilebileceği belirtildi.

Odatv'ye konuşan yetkililer, Ramazan ayında üniversitede öğlen yemeklerinin verilmeyeceğini doğrulandı. Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde, öğrencilere, personele ve akademik kadroya verilen yemekler üniversite bünyesinde kurulan mutfaklarda yapılarak veriliyor.

Üniversitedeki yetkililer, geçen yıl Ramazan ayında 50’den az kişi öğlen yemeği talebinde bulunduğu için bu yıl üniversite yönetiminin yemek çıkarmadığını söyledi. Buna karşın, geçen yıl üniversitedeki iftar yemeği talebinin 50’yi geçtiği ifade edildi.

Ancak tüm yemekhanelere Ramazan ayında öğlen yemeği verilmeyeceği şeklindeki yazılar asılması sonrasında, öğrencilerin nasıl yemek talebinde bulunacağı şeklindeki sorumuza, üniversitedeki yetkiler de yanıt veremiyor.

İşte o duyuru: