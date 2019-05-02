Yeni Zelanda saldırısında yaralanan Türk hayatını kaybetti

Yeni Zelanda'daki cami saldırısında saldırısında yaralanan Türk vatandaşı Zekeriya Tuyan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında iki camiye yapılan terör saldırısında Tuyan'a iki kurşun isabet etmiş, birisi bacağından, diğeri ise sırtından karnına ilerlemişti.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart Cuma günü yapılan terör saldırasında 50 kişi hayatını kaybetmiş, 50 kişi de yaralanmıştı. (Habertürk)