Beklenen zam geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, tütün içeren sigaralar, purolar, tütün esansları ve homojenize tütünler, enfiye ve çiğnemeye mahsus tütünlerde Asgari Maktu Vergi Tutarı 0.2679 lira olarak belirlendi.
Sigaraya paket başı 2 TL zam yapıldı. Büyük bir sigara dağıtıcısının sattığı sigaralara 2 TL zam geldi.9 TL’ye satılan sigaraları 11 TL’ye9.5 TL’ye satılan sigaraları 11.5 TL’ye10 TL’ye satılan sigaraları 12 TL’ye11 TL’ye satılan sigaraları 13 TL’ye13 TL’ye satılan sigaraları 15 TL’ye çıktı.
Kaynak Yeniçağ: Sigaralara zam geldi!