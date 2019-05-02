İmamoğlu'nun makamında Erdoğan'ın fotoğrafı kaldırılmadı, yeri değiştirildi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Saraçhane'deki İBB başkanlık makamında çocukları ağırladığı kutlama etkinliğinde daha önce asılı bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fotoğrafının indirilmediği görülmüştü.

Daha sonra tebrik ziyaretine gelen büyükelçi ve konsolosların ziyaretleri sırasında da çalışma masasının arkasında Atatürk resmi ile birlikte yan yana asılı duran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fotoğrafının yerinde olduğu görülmüştü.

ODASININ FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Çorlu'daki tren kazasında yaşamını yitiren Oğuz Arda Sel'in annesi Mısra Öz'ün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu makamında ziyareti sırasında çekilen fotoğrafta çalışma masasının arkasında yeni bir Atatürk resminin asılı olduğu görüldü ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının indirildiği iddia edildi. Bunun üzerine İmamoğlu'nun makam odasının fotoğrafı paylaşıldı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının indirilmediği yerinin değiştirilerek yan taraftaki duvara asıldığı görüldü.

BEYLİKDÜZÜ'NDEN İBB'YE GETİRDİ

Yeni asılan Atatürk resminin İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde makam odasında asılı olan resim olduğu öğrenildi. İmamoğlu'nun, Atatürk'ün depremzede bir vatandaş ile ilgilenirken resmedildiği eseri, belediye başkanı ile halk ilişkisine yönelik güzel bir enstantane olduğu için çok sevdiği ve bu nedenle Beylikdüzü'nden İBB'deki makam odasına getirdiği belirtiliyor. (Sözcü)