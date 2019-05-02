90 yıllık tarihin tanığı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1924 yılında kurulan Türkiye İş Bankası, milli iktisat tarihi açısından birikimlerini toplumla paylaşmak üzere, Ankara Ulus’taki tarihi binasını müzeye dönüştürdü. “İktisadi Bağımsızlık Müzesi” adı verilen müzeye ilişkin İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali “İktisadi bağımsızlığın, savaş sonrasında çok güç koşullar üzerine inşa edilen ülke ekonomisinin dinamosu olan İş Bankası’nda tam manasıyla karşılık bulan önemli bir değer olduğuna inanıyorum” dedi.

Başkentin simgesi...

İş Bankası’nın sahibi olduğu ilk Genel Müdürlük binası olan Ulus’taki tarihi yapı müzeye dönüştürüldü. Tarihi bina, İtalyan mimar Giulio Mongeri tarafından 1929 yılında İş Bankası’nın 3. Genel Müdürlüğü olarak inşa edildi. Atatürk’ün Çankaya Köşkü’ndeki çalışma odasını da tasarlayan Selahattin Refik Sırmalı tarafından dekorasyonu yapılan 90 yıllık tarihi bina, hizmete açıldığı ilk günlerden itibaren Ankara’nın simge yapıları arasında yer aldı. Müzeye, “Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi” adı verildi. Müzenin açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, Yönetim Kurulu Başkanı Füsun Tümsavaş katıldı.

Savaş sonrası...

Bali törende yaptığı konuşmada, İş Bankası tarihinde ekonomideki dönüşüm ve atılımlarla birlikte bankacılıktaki değişimin de görülebileceğini, ülkenin iktisat politikaları ve bankacılık sektörünün gelişim sürecinden ayrı düşünülemeyecek bankanın 94 yılına dair çalışmaların, milli iktisat tarihi açısından da büyük önem taşıdığını vurguladı.

1990’ların sonlarında kurum tarihi çalışmalarına başladıklarını belirten Bali, “İktisadi bağımsızlığın, savaş sonrasında çok güç koşullar üzerine inşa edilen ülke ekonomisinin dinamosu olan İş Bankası’nda tam manasıyla karşılık bulan önemli bir değer olduğuna inanıyorum. Ülkemizde aynı zamanda çağdaş bankacılığın öncüsü olan İş Bankası’nın bu alandaki faaliyetlerinin de izini sürmemizi sağlayacak olan müzenin, ziyaretçileri için değerli bir kaynak olacağını ve Ankara’nın kültür-sanat hayatına yeni bir renk katacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Ersoy’a anahtar

Bakan Ersoy, müzeye ilişkin “İktisadi Bağımsızlık Müzesi büyük ve ciddi bir sosyal sorumluluk projesi olmuştur. Bir ülkede güçlü ekonomiden bahsetmek istiyorsanız, paydaşların ne kadar güçlü olduğunu değerlendirmekle işe başlarsınız. 2001’den sonra İş Bankası’nın bankacılık sektöründeki dönüşümde öncü olarak, krizin yıkıcı etkilerinden sıyrılıp daha da güçlendiğini ve bankacılık sektörünün izlemesi gerektiği stratejik yolu büyük bir başarı ile kat ettiğini gördük. Bu müze İş Bankası’nın toplumsal sorumluluk noktasında yazdığı tarihi de gözler önüne sermektedir” dedi. Konuşmaların ardından Bakan Ersoy, Bali ve Tümsavaş kurdela keserek açılışı gerçekleştirirken, Ersoy’a müzenin sembolik anahtarı teslim edildi.