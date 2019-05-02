Yanlış bilgi içeren müzeye inceleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Çanakkale’de restorasyon çalışması yaklaşık 40 milyon TL harcanarak gerçekleştirilen tarihi Anadolu Hamidiye Tabyası’ndaki müzede belirlenen pek çok hatalı ve gerçek olmayan bilgileri TBMM gündemine taşımıştı. Müzede asker kıyafetlerinden tarihi bilgilere kadar pek çok bilgi yanlışlığı bulunurken tarihte hiç yeri olmayan gerçek dışı bilgiler de bulunuyordu. CHP’li Erkek’in konu hakkındaki soru önergesine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yanıt verdi. Ersoy, Tarihi Anadolu Hamidiye Tabyası’nın milyonlarca TL harcanarak yapılan müze bölümünde pek çok tarihi bilginin hatalı olması ve gerçek olmayan bilgilere yer verilmesi üzerine inceleme başlatıldığını; hatalara ilişkin maliyetin yüklenici firma tarafından karşılanacağını kaydetti.

İş planı çıkarılmış

Bakan Ersoy, müzenin teşhir ve tanziminde, hataların bir kısmının müzenin Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’na tahsisinden hemen sonra başkanlık uzmanları tarafından düzeltildiğini de kaydetti. Bakan Ersoy, bakanlık tarafından belirlenen diğer hataların açılış tarihinden sonra düzenlenmesi konusunda bir iş planının çıkarıldığını dile getirdi.

Hatalar tespit edilmişti

1892 yılında yaptırılan tabyanın restorasyon çalışmalarının ardından Kasım 2018’de ziyarete açılan müzede Türkiye’nin tek resmi Çanakkale Savaşı koleksiyoneri olan Seyit Ahmet Sılay tarafından belirlenen hatalar şöyle sıralanmıştı:

-Müzede yer alan Fransız, ANZAC ve Türk askerlerinin kıyafetlerinin tamamı hatalı.

-Müzede tarihçilerin olmadığını bildirmesine karşın “Türk kadın keskin nişancı” ve “gaz saldırısına karşı birliğini koruyan kahraman köpek” fotoğrafları gerçek değil.

-Fotoğraflar bölümünde Yakup Şevki Subaşı diye, orijinali Seyit Ahmet Sılay’da olan Behiç Erkin’in fotoğrafları sergileniyor.

-Fotoğraflar bölümünde Mayın Grup Komutanı Nazmi Bey (Akpınar) yerine Nazmi Solok’un fotoğrafı yer alıyor.

-19 Kasım 1919’da Milli Mücadele’nin başlarında Niğde-Bor dolaylarında şehit olan Fenerbahçeli Arif, Çanakkale’de şehit düşmüş gibi gösteriliyor.

-Nusret Mayın Gemisi’nin mayınları döküş tarihi olan 8 Mart sabahı, 17/18 Mart olarak gösteriliyor.