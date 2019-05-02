AYM’den utanç kararı

Anayasa Mahkemesi, eski Cumhuriyet çalışanları Akın Atalay, Murat Sabuncu, Bülent Utku ve Ahmet Şık’ın yaptığı bireysel başvurularda gazetecilerin “terör örgütüne yardım” kılıfıyla tutuklanmasına onay veren bir karara imza attı. Yüksek mahkeme, 4 eski Cumhuriyet çalışanının bireysel başvurusunda hak ihlali olmadığına karar verdi. Eski yazarımız Kadri Gürsel ile gazeteci Murat Aksoy’un haklarının ihlal edildiğine hükmeden mahkeme, tutuklu gazeteci yazar Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak ile tutuksuz Ali Bulaç’ın başvurusunu ise bugün görüşecek.

Anayasa Mahkemesi, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’ne bir gün kala, gazeteciliği mahkûm eden kararlar aldı. Genel Kurul olarak tüm üyelerin katılımıyla dün saat 09:30’da başlayan toplantı, akşam 18:30 sıralarında sona erdi. Toplantıda eski Cumhuriyet İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, eski Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, yazar Kadri Gürsel, muhabir Ahmet Şık ile Cumhuriyet Vakfı üyesi Bülent Utku’nun yanı sıra Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak, Ali Bulaç, Murat Aksoy’un dosyası görüşüldü. 2 yıl 5 ay sonra Cumhuriyet başvurularını görüşen AYM’nin toplantısında, “uygulanan gözaltı ve tutuklama tedbirlerinin hukuki olmaması, soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının, gazetecilik faaliyeti ve ifade özgürlüğü kapsamındaki eylemlerin tutuklamaya konu edilmesi nedeniyle ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiği” başvurusu ele alındı.

Oy çokluğu ile ret

Mahkeme, 6 üyenin muhalif oyuna karşı 9 oyla Akın Atalay, Murat Sabuncu ve Bülent Utku’nun başvurularında hak ihlali olmadığına karar verdi. Ahmet Şık’ın başvurusu ise 1’e karşı 14 oyla reddedildi. Bir köşe yazısından dolayı hapis cezası verilen eski yazarımız Kadri Gürsel ile başka davada 2 yıl 1 ay hapis cezası alıp cezası infaz edilen Murat Aksoy ile ilgili ise ihlal kararı verildi. Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı ile ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiği kararı verilen Aksoy’a 40 bin TL tazminat ödenmesi kararlaştırıldı.

AYM’nin Cumhuriyet davasındaki 4 isimle ilgili verdiği ret kararıyla, gazetecilerin “terör örgütü adına faaliyette bulunmak” veya “terör örgütüne yardım” gibi kılıflarla tutuklanmasına, bir gazetenin yayın politikasının “suç” olarak yargılanmasına onay verilmiş olundu.

FETÖ’den hakkında dava açılan dönemin İstanbul Cumhuriyet Savcısı Murat İnam’ın talimatıyla 31 Ekim 2016’da gazetemize yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda; Akın Atalay, Murat Sabuncu, Kadri Gürsel, Bülent Utku, Musa Kart, Önder Çelik, Turhan Günay, Güray Öz, Mustafa Kemal Güngör, Hakan Kara, Ahmet Şık, “terör örgütleri adına faaliyette bulunma” suçlarından tutuklandı. Cumhuriyet gazetesinin avukatları, 26 Aralık 2016’da Cumhuriyet yazar ve yöneticisi 11 kişinin tutuklanması kararının hukuka aykırı olduğu, basın ve ifade hürriyetlerinin ihlal edildiği gerekçesiyle AYM’ye başvuruda bulundu.

Kararı veren ödüllendirildi

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davada ise suçlama “terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte yardım” oldu. İddianameyi hazırlayan başsavcı vekili Mehmet Akif Ekinci, bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından HSK üyeliğine atanarak ödüllendirildi. Mahkeme başkanı Abdurrahman Orkun Dağ ise gazetecileri mahkûm ettikten sonra Yargıtay üyesi oldu.

Mahkeme, Cumhuriyet davasında Akın Atalay’ı “terör örgütlerine üye olmamakla birlikte örgüte yardım” suçundan 7 yıl 13 ay 15 gün hapis cezasına çarptırmıştı. Eski Cumhuriyet Gazetesi İmtiyaz Sahibi ve Vakıf Başkanı Orhan Erinç ve Hikmet Çetinkaya’ya aynı suçtan 6 yıl 3’er ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, Murat Sabuncu, yazar Aydın Engin ve Ahmet Şık için de 7 yıl 6’şar ay hapis cezasına hükmetmişti. Aynı suçtan Bülent Utku 4 yıl 6 ay, Güray Öz, Musa Kart, Hakan Kara, Mustafa Kemal Güngör ile Önder Çelik 3 yıl 9’ar ay, Kadri Gürsel 2 yıl 6 ay, Yusuf Emre İper 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası aldı.

6 kişi cezaevinde

Cezaları istinaf tarafından onanıp kesinleşenlerden Hakan Kara, Mustafa Kemal Güngör, Güray Öz, Önder Çelik ile Musa Kart ve Emre İper, 25 Nisan 2019’da cezaevine girmişti.

Zaman gazetesi eski yazarı Ali Bulaç, FETÖ üyeliğinden yargılandığı davada tutuklanmış, yargılama sırasında tahliyesine karar verilmişti. FETÖ’nün medya yapılanmasının “darbe çağrışımı” davasında tutuklu yargılanan Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak ise yerel mahkemece ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Altan ve Ilıcak, Ağustos 2016’dan bu yana cezaevinde.