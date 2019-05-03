Balıkesir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın ilk işi 400 işçiyi işten atmak oldu

Balıkesir Postam gazetesinin haberine göre İşten çıkarılanların çoğu İŞKUR vasıtasıyla işe alınan personeller. Ayrıca bu personellerin görevi mezarlık temizleme ve ilaçlama olduğu belirtildi. Yaz ayının gelmesiyle birlikte mezarlık temizliği ve ilaçlama personeline en çok ihtiyaç duyulacak zamanda, bu bölümden personellerin kovulması tepki çekti.



İşlerine son verilen ve haksızlığa uğradıklarını söyleyen personeller soluğu Büyükşehir Genel Sekreteri Mustafa Küçükkapdan’ın yanında aldı. Durumu gazetelere bildireceklerini söyleyen personellere Genel Sekreterin “İstediğiniz yere verin, gazetelerde çıkınca sonucun değişeceğini mi sanıyorsunuz” cevabını verdiği belirtildi.