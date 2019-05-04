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Skandal... Öğretmen, öğrencilerin gözü önünde cinsel içerikli film izledi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ki bir ortaokulda sınıfta öğrencilerin gözü önünde porno film izleyen öğretmen gözaltına alındı. Tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen öğretmen serbest bırakıldı.
İHA
Yayınlanma tarihi: 4 Mayıs 2019 Cumartesi, 12:35

Osmaniye'de Şehit Harun Saltalı Ortaokulu'nda 56 yaşında ki öğretmen H.İ.Ö. Sınıfta ders esnasında bilgisayardan pornografik içerikli filmler izleyip cinsel organıyla oynadığına şahit olan öğrenciler, durumu diğer öğretmenlerine anlatınca rezalet ortaya çıktı.

Yapılan şikayet üzerine öğretmen H.İ.Ö. polis tarafından gözaltına alındı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatan Kadirli Cumhuriyet Savcılığı 10 ayrı öğrencinin ve bazı öğretmenlerin ifadesini aldı.

Pedagoglar eşliğinde ifade veren öğrenciler, öğretmen H.İ.Ö'nün sınıfta yaptıklarını anlattı.İfadelerin ardından tutuklama istemi ile mahkemeye sevk edilen öğretmen H.İ.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Cumhuriyet İMECESİ

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