BM özel raportörleri, Barış Akademisyenleri yargılanmalarıyla ilgili kaygılarını iletip mektup yolladı

Özel raportörler, bildiriye imza atan akademisyenlere yönelik cezalar hakkında rapor hazırlayıp Türkiye’den detaylı bilgi talebinde bulundu. Raportörler, hapis cezası verilen insan hakları savunucusu ve akademisyen Şebnem Korur Fincancı ve İnsan Hakları Derneği kurucularından ve akademisyen Gençay Gürsoy ve yargılanan diğer ‘Barış İçin Akademisyenler’in durumunun yarattığı ‘ciddi endişelerini’ paylaştı. Raporda, Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi’nin 19. maddesiyle güvence altına alınan ifade özgürlüğü hakkını meşru biçimde kullanan akademisyenlerin ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçlamasıyla yargılandığının altı çizildi. Özel raportörler kanunda suç olarak tanınan bu eylemin, akademisyenlerin meşru eylemlerini yasadışı hale getirmek için kullanıldığına yönelik endişe duyduklarını ifade etti. Özel Raportörler David Kaye, Clement Nyaletsossi Voule ve Michel Forst, Türkiye’den söz konusu yargılamalarla ilgili şu taleplerde bulundu:



1 Akademisyenlerin insan hakları sözleşmelerine aykırı şekilde yargılanması iddiaları hakkında bilgi ve yorum;



2 Yargılamanın uluslararası insan hakları standartlarıyla nasıl bağdaştığına dair Türk tarafının görüşü;



3 Türkiye’nin ulusal güvenlik mevzuatının uluslararası insan hakları standartlarına uygunluğunu sağlamak için ne gibi önlemler aldığı konusunda görüş;



4 Bir barış bildirisi imzalayanların kavuşturmaya tabi tutulması ve mahkûm edilmesinin Türk hükümetinin barışçıl toplanma ve ifade özgürlüğü haklarının meşru şekilde uygulanmasına saygı duyma ve bu hakları koruma yükümlülüğüyle nasıl bağdaştığına dair detaylı görüş;



5 Türkiye’de İnsan Hakları savunucusu ve gazetecilerin barışçıl ve meşru çalışmalarını herhangi fiziksel ve adli tacize maruz kalmadan yürütmelerini garanti almak için ne gibi adımlar attığı hakkında görüş.